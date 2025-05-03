Le chemin de meunier à Sadillac Sadillac Dordogne

Le chemin de meunier à Sadillac Sadillac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Le chemin de meunier à Sadillac A pieds Facile

Le chemin de meunier à Sadillac 24500 Sadillac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Le chemin vous mènera à la découverte des moulins et leurs vestiges à travers les vignes, les pelouses sèches et les collines offrant de beaux points de vue.

Facile

+33 5 53 57 03 11

English : Le chemin de meunier à Sadillac

The path will lead you to the discovery of the mills and their remains through the vineyards, the dry grasslands and the hills offering beautiful views.

Deutsch : Le chemin de meunier à Sadillac

Der Weg führt Sie zu den Mühlen und ihren Überresten durch Weinberge, Trockenrasen und über Hügel mit schönen Aussichtspunkten.

Italiano :

Il sentiero vi condurrà alla scoperta dei mulini e dei loro resti attraverso i vigneti, i prati secchi e le colline che offrono splendidi panorami.

Español : Le chemin de meunier à Sadillac

El sendero le llevará a descubrir los molinos y sus restos a través de viñedos, praderas secas y colinas que ofrecen hermosas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine