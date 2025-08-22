Le Chemin de Saint Rémi Craonne Aisne

Le Chemin de Saint Rémi A pieds

Le Chemin de Saint Rémi 02160 Craonne Aisne Hauts-de-France

Au cœur de l’un des plus tragiques champs de bataille de la Première Guerre Mondiale, découvrez un chemin chargé d’histoire qui, par monts et par vaux, vous offrira de superbes panoramas.

English :

In the heart of one of the most tragic battlefields of the First World War, discover a path steeped in history which, through mountains and valleys, will offer you superb panoramas.

Deutsch :

Im Herzen eines der tragischsten Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs entdecken Sie einen geschichtsträchtigen Weg, der über Berg und Tal führt und Ihnen herrliche Panoramen bietet.

Italiano :

Nel cuore di uno dei più tragici campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, scoprite un sentiero ricco di storia che offre superbe viste panoramiche su colline e valli.

Español :

En el corazón de uno de los campos de batalla más trágicos de la Primera Guerra Mundial, descubra un camino cargado de historia que ofrece magníficas vistas panorámicas sobre colinas y valles.

