Le Chemin des Chanottes Toul Meurthe-et-Moselle
Le Chemin des Chanottes Toul Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Le Chemin des Chanottes Adultes A pieds Facile
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le Chemin des Chanottes Porte Jeanne d’Arc 54200 Toul Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : Distance : 6000.0 Tarif :
Le Chemin des Chanottes est un itinéraire urbain qui traverse Toul.
Découvrez un parcours qui vous plongera dans l’histoire et le patrimoine de la ville !
En marchant, vous croiserez la Porte Jeanne d’Arc, des passages pittoresques et des rues pavées qui racontent le charme discret de Toul.
Départ Porte Jeanne d’Arc, Toul
Arrivée Communauté de communes Terres Touloises, Écrouves
Balisage rectangle jaune n°3
Distance 6km
Durée 1h45
Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.
Facile
English :
The Chemin des Chanottes is an urban itinerary through Toul.
Discover a route that will immerse you in the city’s history and heritage!
As you walk along, you’ll come across the Porte Jeanne d’Arc, picturesque passageways and cobbled streets that reveal Toul’s discreet charm.
Start Porte Jeanne d’Arc, Toul
Finish: Communauté de communes Terres Touloises, Écrouves
Marking: yellow rectangle n°3
Distance: 6km
Duration 1h45
Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.
Deutsch :
Der Chemin des Chanottes ist eine städtische Route, die durch Toul führt.
Entdecken Sie einen Weg, der Sie in die Geschichte und das Kulturerbe der Stadt eintauchen lässt!
Beim Gehen werden Sie auf die Porte Jeanne d’Arc, malerische Passagen und gepflasterte Straßen stoßen, die vom diskreten Charme von Toul erzählen.
Start: Porte Jeanne d’Arc, Toul
Ziel: Communauté de communes Terres Touloises, Écrouves
Markierung: gelbes Rechteck Nr. 3
Entfernung: 6 km
Dauer: 1 Stunde 45 Minuten
Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.
Italiano :
Lo Chemin des Chanottes è un percorso urbano che attraversa Toul.
Scoprite un percorso che vi immergerà nella storia e nel patrimonio della città!
Percorrendolo, vi imbatterete nella Porte Jeanne d’Arc, in passaggi pittoreschi e in strade acciottolate che rivelano il fascino discreto di Toul.
Partenza: Porta Jeanne d’Arc, Toul
Arrivo: Communauté de communes Terres Touloises, Écrouves
Segnaletica: rettangolo giallo n. 3
Distanza: 6 km
Tempo: 1 ora e 45 minuti
Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.
Español :
El Chemin des Chanottes es un recorrido urbano por Toul.
Descubra un recorrido que le sumergirá en la historia y el patrimonio de la ciudad
A su paso, encontrará la Porte Jeanne d’Arc, pintorescos pasajes y calles adoquinadas que revelan el discreto encanto de Toul.
Salida Porte Jeanne d’Arc, Toul
Llegada: Communauté de communes Terres Touloises, Écrouves
Señalización: rectángulo amarillo n° 3
Distancia: 6 km
Duración: 1 hora 45 minutos
El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain