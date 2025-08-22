Le chemin des Châteaux Cressonsacq Oise

Le chemin des Châteaux A pieds Facile

Le chemin des Châteaux Parking de l’Eglise de Cressonsacq 60190 Cressonsacq Oise Hauts-de-France

Durée : 135 Distance : 9000.0 Tarif :

En bordure du plateau picard, voici une balade qui relie trois villages. Découvrez, au détour du chemin, la vallée sèche puis les châteaux de Cressonsacq, Pronleroy, Cernoy.

Facile

English : Le chemin des Châteaux

On the edge of the Picardy plateau, here is a walk that connects three villages. Discover, at the bend in the path, the dry valley then the castles of Cressonsacq, Pronleroy, Cernoy.

Deutsch : Le chemin des Châteaux

Am Rande des Picardie-Plateaus liegt hier ein Spaziergang, der drei Dörfer miteinander verbindet. Entdecken Sie beim Umweg über den Weg das Trockental und dann die Schlösser von Cressonsacq, Pronleroy und Cernoy.

Italiano :

Ai margini dell’altopiano della Piccardia, ecco una passeggiata che collega tre villaggi. Scoprite, alla curva del sentiero, la valle secca e i castelli di Cressonsacq, Pronleroy e Cernoy.

Español : Le chemin des Châteaux

En el borde de la meseta de Picardía, este es un paseo que une tres pueblos. Descubra, en la curva del camino, el valle seco y los castillos de Cressonsacq, Pronleroy y Cernoy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France