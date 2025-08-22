Le chemin des contes Rozoy-sur-Serre Aisne

Le chemin des contes A pieds

Le chemin des contes De la collégiale Saint Laurent 02360 Rozoy-sur-Serre Aisne Hauts-de-France

Ce circuit a été réalisé par les élèves de l’école Jeanne d’Arc de Rozoy-sur-Serre dans le cadre de l’opération Un chemin, une école ® . Tout au long du parcours, ils ont tenu à vous faire découvrir le patrimoine local en particulier les haies bocagères préservées et l’habitat typique en torchis.

English :

This circuit was created by the pupils of the Jeanne d’Arc school in Rozoy-sur-Serre as part of the operation Un chemin, une école ® . All along the route, they wanted to make you discover the local heritage: in particular the preserved hedges and the typical habitat made of mud.

Deutsch :

Dieser Rundgang wurde von den Schülern der Schule Jeanne d’Arc in Rozoy-sur-Serre im Rahmen der Aktion Ein Weg, eine Schule ® erstellt. Auf dem gesamten Weg haben sie Wert darauf gelegt, Ihnen das lokale Kulturerbe näher zu bringen: insbesondere die erhaltenen Hecken in der Heckenlandschaft und die typische Behausung aus Lehm.

Italiano :

Questo circuito è stato realizzato dagli alunni della scuola Jeanne d’Arc di Rozoy-sur-Serre nell’ambito dell’operazione Un chemin, une école ® . Lungo tutto l’itinerario, i gestori hanno voluto aiutarvi a scoprire il patrimonio locale: in particolare le siepi preservate e le tipiche abitazioni in cocco.

Español :

Este circuito fue creado por los alumnos de la escuela Jeanne d’Arc de Rozoy-sur-Serre en el marco de la operación Un chemin, une école ® . A lo largo de todo el recorrido, se esforzaron por ayudarle a descubrir el patrimonio local: en particular, los setos conservados y las típicas viviendas de adobe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2009-08-11 par Agence Aisne Tourisme