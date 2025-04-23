Le Chemin des Dames à VTT Chamouille Aisne

vendredi 1 août 2025.

Parking situé devant l'Hôtel du Golf de l'Ailette 02860 Chamouille Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : 41000.0 Tarif :

Un circuit de choix réservé aux plus sportifs des vététistes ! Cumulant plus de 600 mètres de dénivelée, ce parcours technique les conduira sur les versants de deux vallées escarpées, l’Ailette et l’Aisne, pontuées par la crête du Chemin des Dames. En chemin, ne pas manquer les habitats troglodytiques visibles dans plusieurs localités.

English : Le Chemin des Dames à VTT

A choice circuit reserved for the most athletic of mountain bikers! With a total vertical drop of over 600 metres, this technical route takes you along the slopes of two steep valleys, the Ailette and the Aisne, bridged by the Chemin des Dames ridge. Along the way, don’t miss the troglodyte dwellings to be found in several localities.

Deutsch : Le Chemin des Dames à VTT

Eine tolle Tour für die sportlichsten Mountainbiker! Diese technische Strecke mit einem Höhenunterschied von über 600 Metern führt sie über die Hänge zweier steiler Täler, der Ailette und der Aisne, die vom Kamm des Chemin des Dames überbrückt werden. Unterwegs sollte man sich die Höhlenwohnungen nicht entgehen lassen, die in mehreren Orten zu sehen sind.

Italiano :

Un circuito d’elezione riservato ai più sportivi! Con oltre 600 metri di salita e discesa, questo percorso tecnico si snoda lungo i pendii di due valli ripide, l’Ailette e l’Aisne, collegate dalla cresta dello Chemin des Dames. Lungo il percorso, non perdetevi le abitazioni troglodite che si possono vedere in diversi punti.

Español : Le Chemin des Dames à VTT

Un circuito selecto reservado a los ciclistas de montaña más atléticos Con más de 600 metros de ascenso y descenso, este recorrido técnico le llevará por las laderas de dos valles escarpados, el Ailette y el Aisne, salvados por la cresta del Chemin des Dames. Por el camino, no se pierda las viviendas trogloditas que se pueden ver en varios lugares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France