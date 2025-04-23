Le Chemin des écoliers La Fère Aisne
Le Chemin des écoliers La Fère Aisne vendredi 1 août 2025.
Le Chemin des écoliers A pieds
Le Chemin des écoliers Devant l’église Saint-Montain et l’école 02800 La Fère Aisne Hauts-de-France
Durée : 90 Distance : 1500.0 Tarif :
Louis XV considérait La Fère comme une place stratégique en Picardie, il y installa donc la première école d’artillerie en France ! Cette balade conçue par les enfants dans le cadre du programme Un chemin une école®, permet de repérer les traces de ce passé glorieux. Du rempart à la statue de l’artilleur du pont de l’Alma, offerte par la ville de Paris, immergez-vous dans cette ancienne caserne militaire, véritable ville dans la ville !
English : Le Chemin des écoliers
Louis XV considered La Fère to be a strategic location in Picardy, so he set up France?s first artillery school here! This walk, designed by the children as part of the Un chemin une école® program, reveals the traces of this glorious past. From the ramparts to the statue of the artilleryman on the Pont de l’Alma, donated by the City of Paris, immerse yourself in this former military barracks, a veritable « city within a city »!
Deutsch : Le Chemin des écoliers
Ludwig XV. betrachtete La Fère als strategisch wichtigen Ort in der Picardie und richtete dort die erste Artillerieschule Frankreichs ein! Dieser Spaziergang, der von den Kindern im Rahmen des Programms Un chemin une école® (Ein Weg, eine Schule) konzipiert wurde, führt Sie zu den Spuren dieser glorreichen Vergangenheit. Von der Stadtmauer bis zur Statue des Artilleristen auf der Pont de l’Alma, die von der Stadt Paris gestiftet wurde, tauchen Sie in diese ehemalige Militärkaserne ein, die eine wahre « Stadt in der Stadt » ist!
Italiano :
Luigi XV considerava La Fère un luogo strategico della Piccardia e vi istituì la prima scuola di artiglieria della Francia! Questa passeggiata, ideata dai bambini nell’ambito del programma Un chemin une école®, mostra le tracce di questo glorioso passato. Dai bastioni alla statua dell’artigliere sul Pont de l’Alma, donata dalla città di Parigi, immergetevi in questa ex caserma militare, una vera e propria « città nella città »!
Español : Le Chemin des écoliers
Luis XV consideraba que La Fère era un lugar estratégico en Picardía, ¡así que creó allí la primera escuela de artillería de Francia! Este paseo, ideado por los niños en el marco del programa Un chemin une école®, le mostrará las huellas de este glorioso pasado. Desde las murallas hasta la estatua del artillero en el Puente del Alma, donada por el Ayuntamiento de París, sumérjase en este antiguo cuartel militar, una auténtica « ciudad dentro de la ciudad »
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France