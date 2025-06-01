Le chemin des Etalards Vire Normandie Calvados

Le chemin des Etalards

Le chemin des Etalards Eglise Sainte-Anne 14500 Vire Normandie Calvados Normandie

Durée : 90 Distance : 4300.0 Tarif :

Ce circuit contraste entre la partie urbaine montrant le quartier Sainte-Anne, le musée et la stèle de la Besnardière et la partie rurale qui effectue une boucle à travers les chemins bordés par de hauts talus. Profitez de l’une des plus belles vues de Vire en empruntant le chemin de la Besnardière.

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 66 28 50

English : Le chemin des Etalards

This itinerary contrasts between the urban portions, offering a tour of the Sainte-Anne quarter, the museum and Besnardière stele, and the rural portion that comprises a loop via paths lined with high embankments.

Marvel at one of the finest views of Vire, along the Besnardière path.

Deutsch :

Dieser Rundgang kontrastiert zwischen dem städtischen Teil, der das Viertel Sainte-Anne, das Museum und die Stele de la Besnardière zeigt, und dem ländlichen Teil, der eine Schleife über die von hohen Böschungen gesäumten Wege macht. Genießen Sie eine der schönsten Aussichten auf Vire, wenn Sie den Chemin de la Besnardière begehen.

Italiano :

La visita contrasta tra la parte urbana, che mostra il quartiere di Sainte-Anne, il museo e la stele della Besnardière, e la parte rurale, che si snoda attraverso i sentieri delimitati da alti argini. Godetevi una delle più belle viste di Vire percorrendo il sentiero della Besnardière.

Español :

Este recorrido contrasta entre la parte urbana que muestra el barrio de Sainte-Anne, el museo y la estela de Besnardière y la parte rural que hace un bucle por los caminos bordeados de altos terraplenes. Disfrute de una de las vistas más hermosas de Vire tomando el camino de la Besnardière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme