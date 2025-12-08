Le Chemin des Fruitiers Wiesviller Moselle

Le Chemin des Fruitiers Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le Chemin des Fruitiers 2 rue de l’École 57200 Wiesviller Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 4500.0 Tarif :

Ce petit circuit de 4,5 km vous propose, le temps d’une balade dans un environnement bucolique, une belle immersion dans la campagne lorraine. Au départ du charmant village de Wiesviller, vous emprunterez des sentiers tranquilles bordés de vergers, offrant une ambiance sereine et apaisante.

En chemin, en vous dirigeant vers le Neubrunnerwald, vous profiterez à mi-parcours d’un joli point de vue panoramique en lisière de forêt. Au loin, vous apercevrez les grandes éoliennes qui émergent au milieu des champs.

Le circuit Le chemin des fruitiers est une escapade à faire en famille, surtout durant la saison estivale, lorsque les arbres sont chargés de fruits. Plusieurs bancs jalonnent le parcours, vous invitant à faire une pause pour profiter de la nature et de la vue dégagée sur la campagne environnante. C’est une belle balade à faire un soir d’été pour profiter de la lumière chaude d’une fin de journée ensoleillée.

– Variante le circuit Le Chemin des fruitiers fait partie du parcours du Circuit des Bornes (14,4 km) anneau vert, qui relie plusieurs villages de la destination Sarreguemines Confluences, de part et d’autre de la Sarre.

– Liaisons en repassant par le point de départ à Wiesviller, liaison de 100 mètres vers le circuit La Chaussée de Bombelles (11,4 km), relié également au circuit Au pied des éoliennes (4,9 km). Autre liaison de 1,4 km vers le circuit Le Langenberg (5,1 km) à Zetting.

– Balisage Anneau jaune. Balisage anneau vert du circuit des bornes sur le même sentier sur une moitié du parcours.

– Secteur géographique Echappées vertes, au pied des éoliennes

– Point de départ Wiesviller > 2 rue de l’École Mairie

Difficulté moyenne

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

This short 4.5 km circuit takes you on a stroll through a bucolic environment, offering a wonderful immersion in the Lorraine countryside. Starting out from the charming village of Wiesviller, you’ll follow quiet paths lined with orchards, offering a serene and soothing atmosphere.

Along the way, as you head towards the Neubrunnerwald, you’ll come across a lovely panoramic viewpoint at the edge of the forest. In the distance, you can see the large wind turbines emerging from the fields.

Le chemin des fruitiers is a great family outing, especially in summer when the trees are bursting with fruit. Several benches line the route, inviting you to take a break and enjoy nature and the unobstructed view of the surrounding countryside. It’s a great walk to take on a summer’s evening, to enjoy the warm light of a sunny late day.

– Variation: the Chemin des fruitiers trail is part of the Circuit des Bornes (14.4 km)? green ring, which links several villages in the Sarreguemines Confluences area, on either side of the river Sarre.

– Connections: back to the starting point in Wiesviller, a 100-metre link to the La Chaussée de Bombelles circuit (11.4 km), also linked to the Au pied des éoliennes circuit (4.9 km). Another 1.4 km link to the Le Langenberg circuit (5.1 km) in Zetting.

– Markings: Yellow ring. Green ring markers for the milestone trail on the same path for half of the route.

– Geographical area: Echappées vertes, at the foot of the wind turbines

– Starting point: Wiesviller > 2 rue de l’École Mairie

Deutsch :

Dieser kleine Rundweg von 4,5 km Länge bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer idyllischen Umgebung zu wandern und in die lothringische Landschaft einzutauchen. Sie beginnen im charmanten Dorf Wiesviller und folgen ruhigen Pfaden, die von Obstgärten gesäumt sind und eine ruhige und beruhigende Atmosphäre bieten.

Auf dem Weg in Richtung Neubrunnerwald können Sie auf halber Strecke einen schönen Aussichtspunkt am Waldrand genießen. In der Ferne sehen Sie die großen Windräder, die aus den Feldern herausragen.

Der Rundweg Le chemin des fruitiers ist ein Ausflug für die ganze Familie, vor allem im Sommer, wenn die Bäume voller Früchte sind. Mehrere Bänke säumen den Weg und laden Sie dazu ein, eine Pause einzulegen, um die Natur und den freien Blick auf die umliegende Landschaft zu genießen. Es ist ein schöner Spaziergang, den man an einem Sommerabend machen kann, um das warme Licht eines sonnigen Tagesendes zu genießen.

– Variante: Der Rundweg Obstbaumweg ist Teil der Strecke des Circuit des Bornes (14,4 km) ? grüner Ring, der mehrere Dörfer des Reiseziels Sarreguemines Confluences auf beiden Seiten der Saar verbindet.

– Verbindungen: Über den Ausgangspunkt in Wiesviller gibt es eine 100 m lange Verbindung zum Rundweg La Chaussée de Bombelles (11,4 km), der auch mit dem Rundweg Au pied des éoliennes (4,9 km) verbunden ist. Eine weitere 1,4 km lange Verbindung zum Rundweg Le Langenberg (5,1 km) in Zetting.

– Markierung: Gelber Ring. Markierung grüner Ring des Rundwegs der Grenzsteine auf demselben Weg auf einer Hälfte der Strecke.

– Geografisches Gebiet: Echappées vertes, au pied des éoliennes (Grüne Ausflüge, am Fuße der Windräder)

– Ausgangspunkt: Wiesviller > 2 rue de l’École Mairie

Italiano :

Questo breve percorso di 4,5 km vi porterà a passeggiare in un ambiente bucolico, offrendovi una meravigliosa immersione nella campagna della Lorena. Partendo dall’incantevole villaggio di Wiesviller, si percorrono tranquilli sentieri costeggiati da frutteti, che offrono un’atmosfera serena e rilassante.

Lungo il percorso, mentre ci si dirige verso il Neubrunnerwald, si incontra un bel punto panoramico ai margini della foresta. In lontananza, si possono vedere le grandi turbine eoliche che spuntano dai campi.

Il Sentiero degli alberi da frutto è un’ottima escursione per le famiglie, soprattutto in estate quando gli alberi sono carichi di frutti. Diverse panchine costeggiano il percorso e invitano a fare una pausa per godersi la natura e la vista libera sulla campagna circostante. È una passeggiata ideale da fare nelle sere d’estate, per godersi la luce calda alla fine di una giornata di sole.

– Variante: il sentiero Chemin des fruitiers fa parte del Circuit des Bornes (14,4 km), un anello verde che collega diversi villaggi della zona delle Confluenze di Sarreguemines, su entrambi i lati del fiume Sarre.

– Collegamenti: tornando al punto di partenza a Wiesviller, c’è un collegamento di 100 metri con il sentiero La Chaussée de Bombelles (11,4 km), che è anche collegato al sentiero Au pied des éoliennes (4,9 km). Un altro collegamento di 1,4 km con il circuito Le Langenberg (5,1 km) a Zetting.

– Segnaletica: Anello giallo. Anello verde che indica il percorso delle pietre miliari sullo stesso sentiero per metà del percorso.

– Area geografica: Echappées vertes, ai piedi delle turbine eoliche

– Punto di partenza: Wiesviller > 2 rue de l’École Mairie

Español :

Esta corta ruta de 4,5 km le llevará a pasear por un entorno bucólico, ofreciéndole una maravillosa inmersión en la campiña lorena. Partiendo del encantador pueblo de Wiesviller, recorrerá tranquilos senderos bordeados de huertos, que ofrecen un ambiente sereno y relajante.

A lo largo del camino, en dirección al Neubrunnerwald, se encontrará con un precioso mirador panorámico al borde del bosque. A lo lejos, podrá ver las grandes turbinas eólicas que se elevan desde los campos.

El Sendero de los árboles frutales es una estupenda excursión familiar, sobre todo en verano, cuando los árboles están rebosantes de fruta. Varios bancos bordean la ruta, invitando a tomarse un respiro y disfrutar de la naturaleza y de la vista despejada del campo circundante. Es un paseo ideal para hacer en una tarde de verano y disfrutar de la cálida luz al final de un día soleado.

– Variante: el Chemin des fruitiers forma parte del Circuit des Bornes (14,4 km), un anillo verde que une varios pueblos de la zona de las Confluencias de Sarreguemines, a ambos lados del río Sarre.

– Enlaces: volviendo al punto de partida en Wiesviller, hay un enlace de 100 metros con el sendero La Chaussée de Bombelles (11,4 km), que también está enlazado con el sendero Au pied des éoliennes (4,9 km). Otro enlace de 1,4 km con el circuito Le Langenberg (5,1 km) en Zetting.

– Señalización: Anillo amarillo. Anillo verde de señalización del sendero de los hitos en el mismo camino durante la mitad del recorrido.

– Zona geográfica: Echappées vertes, al pie de las turbinas eólicas

– Punto de salida: Wiesviller > 2 rue de l’École Mairie

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain