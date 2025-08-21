Le chemin des Grandes Tailles Randonnée en Nord-Touraine Charentilly Indre-et-Loire

Le chemin des Grandes Tailles Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Le chemin des Grandes Tailles Randonnée en Nord-Touraine 33 Rue des Mailleries 37390 Charentilly Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11700.0 Tarif :

Le chemin des Grandes Tailles à Charentilly est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité d’admirer des maisons troglodytiques et de marcher au-dessus d’une zone humide grâce à la passerelle récemment installée.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The path of the Grandes Tailles Hiking in Nord-Touraine

The Chemin des Grandes Tailles in Charentilly is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming walk, you’ll have the opportunity to admire troglodytic houses and walk over a wetland thanks to the recently installed footbridge.

Deutsch : Der Weg der Grandes Tailles Wandern in der Nord-Touraine

Der Chemin des Grandes Tailles in Charentilly ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Möglichkeit, Höhlenhäuser zu bewundern und dank des kürzlich installierten Stegs über ein Feuchtgebiet zu laufen.

Italiano :

Il Chemin des Grandes Tailles di Charentilly ha ottenuto il marchio della Fédération Française de Randonnée Pédestre. In questa incantevole passeggiata si possono ammirare case troglodite e attraversare una zona umida grazie alla passerella recentemente installata.

Español : El camino de las Grandes Tailles Senderismo en Nord-Touraine

El Chemin des Grandes Tailles de Charentilly ha sido galardonado con la etiqueta de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, podrá admirar casas trogloditas y caminar sobre un humedal gracias a la pasarela recientemente instalada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire