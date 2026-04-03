Le Chemin des Grives Trescléoux Hautes-Alpes

Le Chemin des Grives

Le Chemin des Grives 05700 Trescléoux Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte du village de Trescléoux en suivant les grives en laiton positionnées tout au long du parcours, le bec de l’oiseau vous indique la direction à suivre.

https://paysdetrescleoux.wordpress.com/ +33 6 28 74 56 06

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English :

Discover the village of Trescléoux by following the brass thrushes positioned along the route. The bird?s beak indicates the direction to follow.

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf Trescléoux, indem Sie den Drosseln aus Messing folgen, die entlang des Weges positioniert sind. Der Schnabel des Vogels zeigt Ihnen die Richtung an, der Sie folgen müssen.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Trescléoux seguendo i tordi d’ottone lungo il percorso: il becco dell’uccello vi indicherà la direzione giusta.

Español :

Descubra el pueblo de Trescléoux siguiendo a los tordos a lo largo de la ruta. El pico del pájaro le indicará la dirección correcta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme