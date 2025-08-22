Le chemin des légendes Montrésor Indre-et-Loire

Le chemin des légendes A pieds

Le chemin des légendes Grande rue 37460 Montrésor Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 8500.0 Tarif :

Montrésor, reconnu comme un des Plus Beaux Villages de France vous accueille pour une balade qui vous fera découvrir le village, ses ruelles et la campagne alentour, des rives de l’Indrois au lac de Chemillé. Cheminez au gré des légendes locales.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The path of legends

Montrésor, listed as One of the Most Beautiful Villages in France , is your next stop to explore the village, its lanes, surrounding countryside, the Indrois riverbanks and Chemillé Lake. Walk among local legends.

Deutsch : Der Weg der Legenden

Montrésor, eines der Schönsten Dörfer Frankreichs , empfängt Sie zu einem Spaziergang, bei dem Sie das Dorf, seine Gassen und die umliegende Landschaft von den Ufern des Indrois bis zum See von Chemillé entdecken können. Wandern Sie entlang der lokalen Legenden.

Italiano :

Montrésor, riconosciuto come uno dei Villaggi più belli di Francia , vi accoglie per una passeggiata che vi condurrà attraverso il villaggio, le sue stradine e la campagna circostante, dalle rive dell’Indrois al lago Chemillé. Seguite le tracce delle leggende locali.

Español : El camino de las leyendas

Montrésor, reconocido como uno de los Pueblos más bonitos de Francia , le da la bienvenida para un paseo que le llevará por el pueblo, sus callejuelas y el campo circundante, desde las orillas del Indrois hasta el lago Chemillé. Siga el rastro de las leyendas locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire