Le chemin des Loups VTT n°15 Le Malzieu-Ville Lozère

Le chemin des Loups VTT n°15 Place du Foirail 48140 Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie
Durée : 300 Distance : 43188.0 Tarif :
Ce parcours de 43 km au fort dénivelé à travers la Margeride sera aussi superbe que sportif.
Très difficile
+33 4 66 31 82 73
English :
This 43km route through the Margeride will be as superb as it is sporty.
Deutsch :
Diese 43 km lange Strecke mit starken Höhenunterschieden durch die Margeride wird ebenso schön wie sportlich sein.
Italiano :
Questo percorso di 43 km attraverso la Margeride sarà tanto superbo quanto sportivo.
Español :
Este recorrido de 43 km por la Margeride será tan soberbio como deportivo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère