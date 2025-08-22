Le chemin des Loups VTT n°15 Le Malzieu-Ville Lozère

Le chemin des Loups VTT n°15 VTT de descente Très difficile

Le chemin des Loups VTT n°15 Place du Foirail 48140 Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie

Durée : 300 Distance : 43188.0 Tarif :

Ce parcours de 43 km au fort dénivelé à travers la Margeride sera aussi superbe que sportif.

Très difficile

+33 4 66 31 82 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This 43km route through the Margeride will be as superb as it is sporty.

Deutsch :

Diese 43 km lange Strecke mit starken Höhenunterschieden durch die Margeride wird ebenso schön wie sportlich sein.

Italiano :

Questo percorso di 43 km attraverso la Margeride sarà tanto superbo quanto sportivo.

Español :

Este recorrido de 43 km por la Margeride será tan soberbio como deportivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère