Le chemin des Meulières Domme Dordogne
Le chemin des Meulières Domme Dordogne vendredi 1 août 2025.
Le chemin des Meulières A pieds Facile
Le chemin des Meulières 24250 Domme Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Depuis le moulin à vent, en passant par des fontaines du XVIIIe siècle, le parcours meulier conduit dans la plaine de Bord, vaste plateau de 4 km² culminant à 300 mètres d’altitude.
Facile
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/ +33 5 53 31 71 00
English : Le chemin des Meulières
From the windmill, passing by the 18th century fountains, the milling path leads to the plain of Bord, a vast plateau of 4 km² culminating at 300 meters of altitude.
Deutsch : Le chemin des Meulières
Von der Windmühle aus, vorbei an Brunnen aus dem 18. Jahrhundert, führt der Mühlsteinpfad in die Ebene von Bord, ein 4 km² großes Plateau mit einer Höhe von 300 Metern über dem Meeresspiegel.
Italiano :
Dal mulino a vento, passando per le fontane settecentesche, il sentiero della macina conduce alla piana di Bord, un vasto altopiano di 4 km² che culmina a 300 metri.
Español : Le chemin des Meulières
Desde el molino, pasando junto a las fuentes del siglo XVIII, el camino molinero conduce a la llanura de Bord, una vasta meseta de 4 km² que culmina a 300 metros sobre el nivel del mar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine