Le Chemin des Peintres Le Lavandou Var

Le Chemin des Peintres

Le Chemin des Peintres Avenue André Gide 83980 Le Lavandou Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une invitation dans le quartier de Saint Clair au Lavandou sur les pas d’artistes du néo-impressionnisme qui ont marqué la fin du XIXème siècle.

+33 4 94 00 40 50

English : The Painters’s Trail

The “Painter’s Trail” lets you follow the steps of artists who have settled in the district for some time. This path will remind you of several important characters from the neo-impressionism period (1892-1926) from Theo Van Rysselberghe and Henri-Edmond Cross to famous writers such as André Gide and Emile Verhaeren. You will be able to find copies of their paintings on easels, all along the 2.50km path (1.5 miles). This walk can be carried out in 2 hours (easy pace).

Deutsch :

Eine Einladung in das Viertel Saint Clair in Le Lavandou auf den Spuren von Künstlern des Neoimpressionismus, die das Ende des 19. Jahrhunderts prägten.

Italiano :

Un invito nel quartiere di Saint Clair a Le Lavandou per seguire le orme degli artisti neo-impressionisti che hanno segnato la fine del XIX secolo.

Español :

Una invitación al barrio de Saint Clair, en Le Lavandou, para seguir los pasos de los artistas neoimpresionistas que marcaron el final del siglo XIX.

