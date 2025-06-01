Le chemin des Poètes Les Déserts Savoie

Le chemin des Poètes Les Déserts Savoie vendredi 1 août 2025.

Le chemin des Poètes

Le chemin des Poètes 73100 Les Déserts Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Tout l’été, sur le chemin reliant la boucle de Bellevue à celle de l’Angle est, des poèmes encadrés jalonnent le chemin. Choisissez celui ou ceux qui vous vont droit au cœur.

English : Le Chemin des Poètes thematic trail

All summer long, on the path connecting the Bellevue loop to that of the East Angle, framed poems will mark the path. Choose the one or those that go straight to your heart.

Deutsch :

Auf dem Weg von der Bellevue-Schleife zur Ostwinkel-Schleife sind den ganzen Sommer über gerahmte Gedichte zu sehen. Wählen Sie ein oder mehrere Gedichte aus, die Ihnen direkt ins Herz gehen.

Italiano :

Per tutta l’estate, sul sentiero che collega l’anello di Bellevue a quello di East Angle, sono state incorniciate delle poesie. Scegliete quella o quelle che vi parlano al cuore.

Español :

Durante todo el verano, en el sendero que une el bucle Bellevue con el bucle East Angle, poemas enmarcados bordean la ruta. Elige el que más te guste.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme