Le chemin des pommiers Randonnée en Nord-Touraine Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Le chemin des pommiers Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Le chemin des pommiers Randonnée en Nord-Touraine Parking de l’espace Beau Soulage 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8100.0 Tarif :

Le chemin des pommiers à Saint-Christophe-sur-le-Nais est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez l’église paroissiale et en vous éloignant légèrement du sentier le chapelle Saint-Gilles

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The apple tree path Hiking in Nord-Touraine

The Chemin des Pommiers in Saint-Christophe-sur-le-Nais has been certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the parish church and, slightly off the path, the Saint-Gilles chapel

Deutsch : Der Apfelbaumpfad Wandern in der Nord-Touraine

Der Apfelbaumweg in Saint-Christophe-sur-le-Nais ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie die Pfarrkirche und, wenn Sie sich etwas vom Weg entfernen, die Kapelle Saint-Gilles

Italiano :

Il Chemin des Pommiers di Saint-Christophe-sur-le-Nais ha ottenuto il marchio della Féderation Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete la chiesa parrocchiale e, se vi allontanate un po’ dal sentiero, la cappella di Saint-Gilles

Español : El sendero de los manzanos Senderismo en Nord-Touraine

El Chemin des Pommiers de Saint-Christophe-sur-le-Nais ha sido galardonado con la etiqueta de la Federación Francesa de Paseos Peatonales (Féderation Française de Randonnée Pédestre). En este encantador paseo, descubrirá la iglesia parroquial y, si se desvía un poco del camino, la capilla de Saint-G

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire