Le Chemin des soldats Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Le Chemin des soldats Centre du village 26240 Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Longue randonnée sur petites routes et chemins dans la partie orientale de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals. Le long de la Galaure puis en plaine, les paysages sont variés, la nature influencée par le midi tout proche.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

A long walk on small roads and paths in the eastern part of the commune of Saint-Barthélémy-de-Vals. Along the Galaure river and then in the plain, the landscapes are varied, the nature influenced by the nearby Midi.

Deutsch :

Lange Wanderung auf kleinen Straßen und Wegen im östlichen Teil der Gemeinde Saint-Barthélémy-de-Vals. Entlang des Flusses Galaure und dann in der Ebene sind die Landschaften vielfältig und die Natur vom nahe gelegenen Süden beeinflusst.

Italiano :

Una lunga passeggiata su stradine e sentieri nella parte orientale del comune di Saint-Barthélémy-de-Vals. Lungo il fiume Galaure e poi nella pianura, i paesaggi sono vari, la natura influenzata dal vicino Midi.

Español :

Un largo paseo por pequeñas carreteras y caminos en la parte oriental del municipio de Saint-Barthélémy-de-Vals. A lo largo del río Galaure y luego en la llanura, los paisajes son variados, la naturaleza influenciada por el cercano Midi.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme