Le chemin des Tancrède Saint-Sauveur-Villages Manche

Le chemin des Tancrède

Le chemin des Tancrède 50490 Saint-Sauveur-Villages Manche Normandie

Niché entre Saint-Sauveur-Lendelin et Coutances, Ville et Pays d’Art- et d’Histoire, le chemin de Tancrède est un itinéraire relativement facile à parcourir, assez sportif toutefois, partant de Monthuchon. Il parcourt le bocage préservé appartenant au Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin.

English : Le chemin des Tancrède

Nestling between Saint-Sauveur-Lendelin and Coutances, Ville et Pays d’Art- et d’Histoire, the Tancrède path is a relatively easy route to follow, though quite sporty, starting from Monthuchon. It goes through the preserved bocage belonging to the Regional Natural Park of the Marshes of Cotentin and Bessin.

Deutsch :

Zwischen Saint-Sauveur-Lendelin und Coutances, der Stadt und dem Land der Kunst und Geschichte, liegt der Weg des Tancredi, ein relativ leicht zu begehender, wenn auch recht sportlicher Weg, der in Monthuchon beginnt. Er führt durch die unberührte Bocage, die zum Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin gehört.

Italiano :

Situato tra Saint-Sauveur-Lendelin e Coutances, Ville et Pays d’Art- et d’Histoire, lo Chemin de Tancrède è un percorso relativamente facile, ma piuttosto sportivo, che parte da Monthuchon. Attraversa il bocage preservato appartenente al Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin.

Español :

Situado entre Saint-Sauveur-Lendelin y Coutances, Ciudad y País de Arte e Historia, el Camino de Tancrède es una ruta relativamente fácil, aunque bastante deportiva, que parte de Monthuchon. Atraviesa el bocage preservado perteneciente al Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme