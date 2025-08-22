Le chemin des Vallées Saint-Aubin-les-Forges Nièvre

Le chemin des Vallées A pieds Difficulté moyenne

Le chemin des Vallées parking mairie, salle des fêtes 58130 Saint-Aubin-les-Forges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Au cœur de la forêt des Bertranges, faites le plein d’air pur.

Difficulté moyenne

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

In the heart of the Bertranges forest, enjoy a breath of fresh air.

Deutsch :

Im Herzen des Waldes von Bertranges können Sie frische Luft tanken.

Italiano :

Nel cuore della foresta di Bertranges, godetevi una boccata d’aria fresca.

Español :

En el corazón del bosque de Bertranges, disfrute de un soplo de aire fresco.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data