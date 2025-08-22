Le Chemin du Bois Saint-André-Farivillers Oise

Le Chemin du Bois A pieds Difficulté moyenne

Le Chemin du Bois 9 Grande Rue 60480 Saint-André-Farivillers Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 12300.0 Tarif :

1. A la sortie du parking, prendre à droite

2. Tourner à droite avant le calvaire

3. Au bout du chemin, tourner à gauche et continuer tout droit jusqu’au virage en épingle

4. Tourner à droite

5. Arriver à la patte d’oie, tourner à gauche

6. Après 1km, tourner dans le chemin à gauche

7. Suivre le chemin du bois sur 1km700 puis arriver à la route, tourner à droite en direction du cimetière

8. Tourner à droite après le cimetière

9. Au croisement, tourner à gauche en direction de la Folie

10. Tourner à droite dans le chemin avant le château d’eau

11. Attention: Traverser la départementale

12. Tourner à droite pour rejoindre Farivillers

13. Tourner à gauche dans la rue du Grand Cour jusqu’à la sortie de Farivillers

14. Au calvaire, prendre la route à droite

15. Tourner à gauche pour rejoindre Hédencourt

16. Tourner à droite dans la Grand Rue pour rejoindre le parking

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Chemin du Bois

1. At the end of the parking lot, turn right

2. Turn right before the calvary

3. At the end of the road, turn left and continue straight on to the hairpin bend

4. Turn right

5. At the crow’s feet, turn left

6. After 1km, turn left into the track

7. Follow the woodland path for 1km700, then at the road, turn right towards the cemetery

8. Turn right after the cemetery

9. At the crossroads, turn left towards La Folie

10. Turn right into the lane before the water tower

11. Caution: Cross the main road

12. Turn right to reach Farivillers

13. Turn left into rue du Grand Cour until you reach the Farivillers exit

14. At the calvary, take the road to the right

15. Turn left to reach Hédencourt

16. Turn right into the Grand Rue to reach the parking lot

Deutsch : Le Chemin du Bois

1. Am Ausgang des Parkplatzes biegen Sie rechts ab

2. Biegen Sie vor dem Kalvarienberg rechts ab

3. Am Ende des Weges links abbiegen und geradeaus bis zur Haarnadelkurve fahren

4. Rechts abbiegen

5. An der Gänsepfote ankommen, links abbiegen

6. Nach 1 km links in den Weg einbiegen

7. Folgen Sie dem Waldweg 1km700 und biegen Sie an der Straße nach rechts zum Friedhof ab

8. Biegen Sie nach dem Friedhof rechts ab

9. An der Kreuzung links abbiegen in Richtung La Folie

10. Biegen Sie vor dem Wasserturm rechts in den Weg ein

11. Achtung: Überqueren Sie die Landstraße

12. Biegen Sie rechts ab, um nach Farivillers zu gelangen

13. Biegen Sie links in die Rue du Grand Cour ein, bis Sie die Ausfahrt Farivillers erreichen

14. Am Kalvarienberg nehmen Sie die Straße nach rechts

15. Links abbiegen, um nach Hédencourt zu gelangen

16. Biegen Sie rechts in die Grand Rue ab, um zum Parkplatz zu gelangen

Italiano :

1. Alla fine del parcheggio, svoltare a destra

2. Girare a destra prima del calvario

3. Alla fine della strada, svoltare a sinistra e proseguire dritto fino al tornante

4. Girare a destra

5. Alla zampa di gallina, girare a sinistra

6. Dopo 1 km, girare a sinistra sulla pista

7. Seguire il sentiero nel bosco per 1 km e quando si raggiunge la strada, girare a destra verso il cimitero

8. Girare a destra dopo il cimitero

9. All’incrocio, girare a sinistra in direzione La Folie

10. Svoltare a destra nel vicolo prima della torre dell’acqua

11. Attenzione: attraversare la strada

12. Girare a destra per raggiungere Farivillers

13. Svoltare a sinistra in rue du Grand Cour fino all’uscita Farivillers

14. All’altezza del calvario, prendere la strada a destra

15. Girare a sinistra per raggiungere Hédencourt

16. Svoltare a destra nella Grand Rue per raggiungere il parcheggio

Español : Le Chemin du Bois

1. Al final del aparcamiento, gire a la derecha

2. Gire a la derecha antes del calvario

3. Al final de la carretera, gire a la izquierda y siga recto hasta la curva cerrada

4. Gire a la derecha

5. En la pata de gallo, gire a la izquierda

6. Después de 1 km, gire a la izquierda por la pista

7. Siga el camino del bosque durante 1km 700 y cuando llegue a la carretera, gire a la derecha hacia el cementerio

8. Gire a la derecha después del cementerio

9. En el cruce, gire a la izquierda hacia La Folie

10. Gire a la derecha en el carril antes de la torre de agua

11. Precaución: cruzar la carretera

12. Gire a la derecha para llegar a Farivillers

13. Gire a la izquierda en la rue du Grand Cour hasta la salida de Farivillers

14. En el calvario, tome la calle de la derecha

15. Gire a la izquierda para llegar a Hédencourt

16. Gire a la derecha en la Grand Rue para llegar al aparcamiento

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France