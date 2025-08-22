Le chemin du Bouchet Saint-Léger-de-Peyre Lozère
Le chemin du Bouchet Saint-Léger-de-Peyre Lozère vendredi 1 mai 2026.
Le chemin du Bouchet Marche nordique Difficulté moyenne
Le chemin du Bouchet parking salle des fetes 48100 Saint-Léger-de-Peyre Lozère Occitanie
Durée : 150 Distance : 5835.0 Tarif :
Un petit supplément sportif pour compléter une promenade reposante dans la vallé de la Colagne
Difficulté moyenne
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
A little extra sport to complete a relaxing walk in the Colagne valley
Deutsch :
Eine kleine sportliche Ergänzung zu einem erholsamen Spaziergang durch das Colagne-Tal
Italiano :
Un po’ di sport in più per completare una rilassante passeggiata nella valle della Colagne
Español :
Un poco más de deporte para completar un relajante paseo por el valle de Colagne
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère