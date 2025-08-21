Le Chemin du Patrimoine Aime-la-Plagne Savoie

Le Chemin du Patrimoine

Le Chemin du Patrimoine 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un chemin pour découvrir les secrets d’histoire et le patrimoine du village de Longefoy.

https://www.la-plagne.com/plagne-montalbert +33 4 79 09 77 33

English : The heritage trail

A trail that will reveal the secrets of Longefoy’s history and heritage.

Deutsch : Der Weg des Kulturerbes

Ein Weg, um die Geheimnisse der Geschichte und das Kulturerbe des Dorfes Longefoy zu entdecken.

Italiano :

Un percorso per scoprire i segreti della storia e del patrimonio del villaggio di Longefoy.

Español :

Un camino para descubrir los secretos de la historia y el patrimonio del pueblo de Longefoy.

