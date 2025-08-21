Le Chemin du Patrimoine Aime-la-Plagne Savoie
Le Chemin du Patrimoine
Le Chemin du Patrimoine 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un chemin pour découvrir les secrets d’histoire et le patrimoine du village de Longefoy.
https://www.la-plagne.com/plagne-montalbert +33 4 79 09 77 33
English : The heritage trail
A trail that will reveal the secrets of Longefoy’s history and heritage.
Deutsch : Der Weg des Kulturerbes
Ein Weg, um die Geheimnisse der Geschichte und das Kulturerbe des Dorfes Longefoy zu entdecken.
Italiano :
Un percorso per scoprire i segreti della storia e del patrimonio del villaggio di Longefoy.
Español :
Un camino para descubrir los secretos de la historia y el patrimonio del pueblo de Longefoy.
