Le chemin du petit bonheur Modane Savoie

Le chemin du petit bonheur

Le chemin du petit bonheur 73500 Modane Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le chemin du petit bonheur s’adapte a vos envies en faire un bout sur 1h ou 2h, une demi-journée ou une journée c’est possible. Choisir de le découvrir en totalité et en itinérance sur plusieurs jours, ça l’est aussi!

English : Le chemin du petit bonheur

The Chemin du Petit Bonheur can be adapted to your desires: you can do a 1h or 2h section, a half-day or a full day. But it’s also possible to choose to discover the entire trail over several days!

Deutsch :

Der Chemin du petit bonheur passt sich Ihren Wünschen an: Sie können einen Teil der Strecke für eine oder zwei Stunden, einen halben oder einen ganzen Tag zurücklegen. Sie können auch den ganzen Weg über mehrere Tage wandern

Italiano :

Lo Chemin du Petit Bonheur può essere adattato ai vostri gusti: potete fare un tratto di 1 o 2 ore, mezza giornata o una giornata intera. È anche possibile scegliere di scoprire l’intero percorso e di percorrerlo per più giorni!

Español :

El Chemin du Petit Bonheur puede adaptarse a sus gustos: puede realizar un paseo de 1 o 2 horas, o una excursión de medio día o de un día entero. ¡También es posible optar por descubrirlo en su totalidad a lo largo de varios días!

