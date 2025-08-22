Le Chemin du Plessis Levet Cher

Le Chemin du Plessis En VTC

Le Chemin du Plessis 18340 Levet Cher Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 4500.0 Tarif :

Découvrez Levet autrement grâce à cette balade intra-muros.

+33 2 48 60 20 41

English :

Discover Levet in a different way thanks to this intramural stroll.

Deutsch :

Entdecken Sie Levet auf diesem Spaziergang innerhalb der Stadtmauern auf andere Weise.

Italiano :

Scoprite Levet in modo diverso grazie a questa passeggiata in città.

Español :

Descubra Levet de una manera diferente gracias a este paseo por la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire