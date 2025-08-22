Le Chemin du Plessis Levet Cher
Le Chemin du Plessis Levet Cher vendredi 1 mai 2026.
Le Chemin du Plessis En VTC
Le Chemin du Plessis 18340 Levet Cher Centre-Val de Loire
Durée : 75 Distance : 4500.0 Tarif :
Découvrez Levet autrement grâce à cette balade intra-muros.
+33 2 48 60 20 41
English :
Discover Levet in a different way thanks to this intramural stroll.
Deutsch :
Entdecken Sie Levet auf diesem Spaziergang innerhalb der Stadtmauern auf andere Weise.
Italiano :
Scoprite Levet in modo diverso grazie a questa passeggiata in città.
Español :
Descubra Levet de una manera diferente gracias a este paseo por la ciudad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire