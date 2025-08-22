Le Chemin Fabuleux Charny Orée de Puisaye Yonne

Le Chemin Fabuleux A pieds Facile

Le Chemin Fabuleux 4 route de Réveillon 89120 Charny Orée de Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Un chemin créé par les enfants du centre de loisirs de Prunoy pour faire le lien entre leur centre et le musée de la Fabuloserie à Dicy à travers la campagne poyaudine le verger botanique, la fresque sur les énergies, la Fabuloserie…

Facile

https://www.calameo.com/read/0023342250488089abb5d +33 3 45 02 75 91

English :

A path created by the children of the Prunoy leisure center to link their center with the Fabuloserie museum in Dicy, through the Poyaud countryside: the botanical orchard, the energy fresco, the Fabuloserie…

Deutsch :

Ein Weg, der von den Kindern des Freizeitzentrums Prunoy angelegt wurde, um eine Verbindung zwischen ihrem Zentrum und dem Museum der Fabuloserie in Dicy herzustellen. Er führt durch die Landschaft von Poyaudine: der botanische Obstgarten, das Fresko über Energien, die Fabuloserie…

Italiano :

Un percorso creato dai bambini del centro ricreativo di Prunoy per collegare il loro centro con il museo della Fabuloserie di Dicy attraverso la campagna di Poyaud: il frutteto botanico, l’affresco sull’energia, la Fabuloserie…

Español :

Un sendero creado por los niños del centro de ocio de Prunoy para unir su centro con el museo Fabuloserie de Dicy a través del campo de Poyaud: el huerto botánico, el fresco sobre la energía, la Fabuloserie…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data