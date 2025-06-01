Le Chemin Vert du Petit Caux à VTT Eu Seine-Maritime

Le Chemin Vert du Petit Caux à VTT Eu Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Le Chemin Vert du Petit Caux à VTT 76260 Eu Seine-Maritime Normandie

Durée : 135 Distance : 17000.0 Tarif :

Entre la ville d’Eu et Saint-Quentin-au-Bosc, cet itinéraire de 17 kilomètres emprunte l’ancienne voie ferrée reliant Dieppe à Eu. Mise en service en 1885, la voie ferrée a été déposée en 1982.

Aujourd’hui, le train ne siffle donc plus mais de nombreuses traces de ce passé ferroviaire subsistent. Vous pourrez ainsi admirer la maison du garde-barrière, des passages à niveau et la halle de marchandises de Touffreville-sur-Eu !

Depuis sa réhabilitation en 2023 en artère de circulation douce sur environ 7 km depuis la ville d’Eu jusqu’à l’ancienne gare d’Heudelimont, le chemin a également été agrémenté de fresques rappelant ce passé.

Aménagée pour offrir une expérience adaptée aux besoins des randonneurs et promeneurs, cette section dispose d’un enrobé de 3 mètres permettant une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux familles avec poussettes et aux promeneurs à vélo. Un espace d’1m50 s’ajoute pour les randonneurs et cavaliers amateurs de chemins.

Côté nature, l’itinéraire bénéficie aussi d’une grande richesse ! Tout au long de l’itinéraire, de nombreuses espèces végétales et animales peuplent le lieu. Aux côtés d’animaux communs comme le blaireau, le merle noir ou le lièvre, vous aurez peut-être la chance de voir des espèces plus rares telles que l’hermine, la chouette hulotte ou encore le pic vert. N’hésitez pas à consulter les panneaux d’information présents le long de l’itinéraire !

Pour parcourir le sentier dans son intégralité à pied, quatre heures vous seront nécessaires ! Mais il est tout à fait possible de le parcourir en partie. Il existe en effet plusieurs accès tout au long de l’itinéraire.

Besoin d’une pause ? Des aires de repos et de pique-nique sont à votre disposition tout au long du parcours. Sur la portion artère de circulation douce (Eu-Heudelimont) des abris vélo et une halte équestre ont également été mis en place.

English : Le Chemin Vert du Petit Caux à VTT

In the heart of the vast agricultural plateau of Petit Caux, the Chemin Vert puts nature and history at your feet!

Between the town of Eu and Saint-Quentin-au-Bosc, this 17-kilometre route follows the old railway line linking Dieppe to Eu. Commissioned in 1885, the railway was removed in 1982. Today, the train no longer whistles but many traces of this railway past remain. You will be able to admire the gatekeeper’s house, level crossings and the goods hall in Touffreville-sur-Eu!

On the nature side, the itinerary also benefits from a great richness! Be attentive and open your eyes wide… All along the route, many plant and animal species populate the place. Alongside common animals such as badgers, blackbirds and hares, you may be lucky enough to see rarer species such as ermine, tawny owls and green woodpeckers.

To learn more, information panels are posted along the route. Don’t hesitate to consult them!

To cover the entire trail by ATV, you will need a little more than two hours! But it is also possible to cover only one section. There are several accesses along the route. If you wish to take a gourmet break, picnic areas are available at the start and halfway along the trail.

Deutsch :

Zwischen der Stadt Eu und Saint-Quentin-au-Bosc verläuft diese 17 km lange Route auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke zwischen Dieppe und Eu. Die Bahnstrecke wurde 1885 in Betrieb genommen und 1982 stillgelegt.

Heute pfeift der Zug nicht mehr, aber es gibt noch viele Spuren der Eisenbahnvergangenheit. So können Sie das Haus des Schrankenwärters, die Bahnübergänge und die Güterhalle von Touffreville-sur-Eu bewundern!

Seitdem der Weg 2023 auf einer Länge von etwa 7 km von der Stadt Eu bis zum ehemaligen Bahnhof Heudelimont zu einer sanften Verkehrsader umgestaltet wurde, wurde er auch mit Fresken geschmückt, die an die Vergangenheit erinnern.

Dieser Abschnitt wurde so gestaltet, dass er den Bedürfnissen von Wanderern und Spaziergängern gerecht wird. Er verfügt über eine 3 m breite Asphaltdecke, die einen besseren Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Familien mit Kinderwagen und Radfahrer ermöglicht. Hinzu kommt ein 1,50 m breiter Bereich für Wanderer und Reiter, die gerne auf Wegen unterwegs sind.

Auch in Bezug auf die Natur bietet der Weg viel Abwechslung! Entlang des Weges gibt es zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, die den Ort bevölkern. Neben häufigen Tieren wie dem Dachs, der Amsel oder dem Hasen können Sie auch seltene Arten wie das Hermelin, den Waldkauz oder den Grünspecht sehen. Beachten Sie auch die Informationstafeln entlang der Route!

Um den gesamten Weg zu Fuß zurückzulegen, benötigen Sie vier Stunden! Es ist aber auch möglich, nur einen Teil des Weges zu gehen. Es gibt mehrere Zugänge entlang des Weges.

Brauchen Sie eine Pause? Entlang der Strecke gibt es Rast- und Picknickplätze. Auf dem Abschnitt « Arterie des sanften Verkehrs » (Eu-Heudelimont) wurden auch Fahrradständer und ein Reiterhof eingerichtet.

Italiano :

Tra la città di Eu e Saint-Quentin-au-Bosc, questo percorso di 17 chilometri segue la vecchia linea ferroviaria tra Dieppe ed Eu. Messa in servizio nel 1885, i binari sono stati rimossi nel 1982.

Oggi il treno non fischia più, ma rimangono molte tracce del suo passato ferroviario. Si possono ammirare la casa del guardiano, i passaggi a livello e la sala merci di Touffreville-sur-Eu!

Da quando è stato riabilitato nel 2023 come arteria a traffico limitato per un tratto di circa 7 km dalla città di Eu all’ex stazione di Heudelimont, il percorso è stato anche decorato con affreschi che ricordano questo passato.

Progettato per offrire un’esperienza adatta alle esigenze degli escursionisti e dei camminatori, questo tratto presenta una superficie asfaltata di 3 metri per migliorare l’accessibilità delle persone a mobilità ridotta, delle famiglie con passeggini e dei ciclisti. C’è anche uno spazio di 1,5 metri per gli escursionisti e i cavalieri che amano i sentieri.

Il percorso vanta anche una grande ricchezza di elementi naturali! Lungo il percorso si trovano numerose specie vegetali e animali. Oltre ad animali comuni come tassi, merli e lepri, si può avere la fortuna di avvistare specie più rare come ermellini, allocchi e picchi verdi. Non esitate a consultare i pannelli informativi lungo il percorso!

Ci vorranno quattro ore per percorrere l’intero sentiero a piedi! Ma è perfettamente possibile percorrerne una parte a piedi. Ci sono diversi punti di accesso lungo il percorso.

Avete bisogno di una pausa? Ci sono aree di sosta e picnic lungo tutto il percorso. Nel tratto dell' »arteria a traffico limitato » (Eu-Heudelimont) sono stati allestiti anche dei rifugi per le biciclette e un punto di sosta per i cavalli.

Español :

Entre la ciudad de Eu y Saint-Quentin-au-Bosc, este recorrido de 17 kilómetros sigue la antigua línea de ferrocarril entre Dieppe y Eu. Puesta en servicio en 1885, la vía se suprimió en 1982.

Hoy en día, el tren ya no pita, pero quedan muchas huellas de su pasado ferroviario. Podrá admirar la casa del portero, los pasos a nivel y la nave de mercancías de Touffreville-sur-Eu

Desde que se rehabilitó en 2023 como arteria de tráfico suave en una distancia de unos 7 km desde la ciudad de Eu hasta la antigua estación de Heudelimont, el trazado también se ha decorado con frescos que recuerdan este pasado.

Diseñado para ofrecer una experiencia adaptada a las necesidades de caminantes y excursionistas, este tramo cuenta con una superficie asfaltada de 3 metros para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, familias con carritos de bebé y ciclistas. También hay un espacio de 1,5 metros para los caminantes y jinetes que disfrutan de los senderos.

El itinerario también cuenta con una gran riqueza natural A lo largo del recorrido se pueden encontrar numerosas especies vegetales y animales. Además de animales comunes como tejones, mirlos y liebres, puede tener la suerte de avistar especies menos comunes como armiños, cárabos y pitos reales. No dude en consultar los paneles informativos que encontrará a lo largo del recorrido

Tardará cuatro horas en recorrer todo el sendero a pie Pero es perfectamente posible recorrer una parte a pie. Hay varios puntos de acceso a lo largo del camino.

¿Necesita un descanso? Hay áreas de descanso y picnic a lo largo de toda la ruta. En el tramo de la « arteria de tráfico suave » (Eu-Heudelimont), también se han habilitado refugios para ciclistas y un área de descanso para jinetes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme