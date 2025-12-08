Le Chêne et le Roseau Puttelange-aux-Lacs Moselle

Le Chêne et le Roseau Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le Chêne et le Roseau Digue de l’étang de Diefenbach-lès-Puttelange 57510 Puttelange-aux-Lacs Moselle Grand Est

Durée : 190 Distance : 12200.0 Tarif :

Le point d’intérêt principal de ce parcours est l’étang de Diefenbach. D’une superficie de 75 ha, il fait partie des étangs de la ligne Maginot aquatique. Il fût construit avant la seconde guerre mondiale pour être une barrière naturelle. Aujourd’hui, c’est un havre de paix pour la faune locale, où les oiseaux aquatiques peuplent les berges, ajoutant une touche de vie à ce paysage déjà idyllique.

Bordé par plus de 320 hectares de forêt, vous apprécierez les sentiers qui longent les rives de l’étang, les odeurs de sous-bois en automne ou après une pluie d’été et la vue sur l’eau, entre quelques feuillages et roseaux.

La boucle nord du circuit en direction de Hoste offre une belle vue panoramique avec une table d’orientation en lisière de forêt. La table de pique-nique à cet endroit est idéale pour se détendre et profiter de la vue.

Sur la rive nord de l’étang, un observatoire ornithologique a été aménagé pour que vous puissiez admirer la faune locale en toute discrétion. L’occasion de prendre le temps d’observer une grande variété d’espèces qui profitent de cette belle étendue d’eau canards, oies, hérons, poules d’eau, grenouilles et crapauds. Pensez à glisser une paire de jumelles dans votre sac à dos pour profiter pleinement de la nature qui vous entoure.

– Variante pour une agréable balade avec les enfants, le Circuit des roseaux longe les rives de l’étang, en suivant l’anneau brun (7,5 km).

– Liaisons relié directement au circuit Au fil des Blockaus (5,5 km), sans liaison. Liaison de 710 m seulement vers la boucle de l’étang de Hoste Bas. Deux liaisons, une de 2,1 km et une de 1,6 km depuis la pointe sud-ouest vers le départ à l’église de Saint-Jean Rohrbach, pour emprunter le circuit Autour de l’étang des Marais (11,8 km).

– Balisage rectangle jaune

– Secteur géographique Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique

– Points de départ Diefenbach-lès-Puttelange (annexe de Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Digue de l’étang ou 104 rue du Lac parking à proximité de l’école cyclo

Difficulté moyenne

English :

The main point of interest is the Diefenbach pond. With a surface area of 75 ha, it is one of the ponds of the aquatic Maginot Line. It was built before the Second World War as a natural barrier. Today, it is a haven of peace for the local fauna, with aquatic birds populating the banks, adding a touch of life to this already idyllic landscape.

Bordered by more than 320 hectares of forest, you’ll enjoy the paths along the pond?s banks, the scent of undergrowth in autumn or after a summer rain, and the view of the water, between a few leaves and reeds.

The northern loop of the circuit towards Hoste offers a beautiful panoramic view, with an orientation table on the edge of the forest. The picnic table here is ideal for relaxing and enjoying the view.

On the north shore of the pond, a bird observatory has been set up so you can admire the local wildlife in complete privacy. This is your chance to take the time to observe the wide variety of species that enjoy this beautiful stretch of water: ducks, geese, herons, moorhens, frogs and toads. Don’t forget to pack a pair of binoculars in your backpack, so you can take full advantage of the natural surroundings.

– Variation: for a pleasant stroll with the kids, the Circuit des roseaux runs along the banks of the pond, following the brown ring (7.5 km).

– Links: linked directly to the Au fil des Blockaus circuit (5.5 km), with no links. Only a 710 m link to the Hoste Bas loop. Two links, one of 2.1 km and one of 1.6 km from the south-western tip to the start at the church of Saint-Jean Rohrbach, for the Autour de l’étang des Marais circuit (11.8 km).

– Markings: yellow rectangle

– Geographical area: Along the ponds of the aquatic Maginot Line

– Starting points: Diefenbach-lès-Puttelange (annex of Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Digue de l’étang or 104 rue du Lac parking lot near the cyclo school

Deutsch :

Der Hauptanziehungspunkt dieser Strecke ist der Étang de Diefenbach. Mit einer Fläche von 75 ha gehört er zu den Teichen der Wasser-Maginot-Linie. Er wurde vor dem Zweiten Weltkrieg als natürliche Barriere angelegt. Heute ist er eine Oase der Ruhe für die lokale Fauna, wo Wasservögel die Ufer bevölkern und der ohnehin schon idyllischen Landschaft einen Hauch von Leben verleihen.

Gesäumt von über 320 Hektar Wald, genießen Sie die Wege entlang der Ufer des Teichs, den Geruch des Unterholzes im Herbst oder nach einem Sommerregen und den Blick auf das Wasser zwischen einigen Laubbäumen und Schilf.

Die Nordschleife des Rundwegs in Richtung Hoste bietet einen schönen Panoramablick mit einem Orientierungstisch am Waldrand. Der Picknicktisch an dieser Stelle ist ideal, um sich zu entspannen und die Aussicht zu genießen.

Am Nordufer des Teichs wurde ein ornithologisches Observatorium eingerichtet, in dem Sie die lokale Fauna ungestört bewundern können. Hier haben Sie die Gelegenheit, eine Vielzahl von Arten zu beobachten, die von dieser schönen Wasserfläche profitieren: Enten, Gänse, Reiher, Teichhühner, Frösche und Kröten. Denken Sie daran, ein Fernglas in Ihren Rucksack zu packen, damit Sie die Natur um Sie herum in vollen Zügen genießen können.

– Variante: Für einen angenehmen Spaziergang mit den Kindern bietet sich der Schilf-Rundweg entlang der Ufer des Teichs an, der dem braunen Ring folgt (7,5 km).

– Verbindungen: Direkt mit dem Rundweg Au fil des Blockaus (5,5 km) verbunden, keine Verbindungen. Nur 710 m lange Verbindung zum Rundweg um den Teich von Hoste Bas. Zwei Verbindungen, eine 2,1 km und eine 1,6 km lange von der Südwestspitze zum Start an der Kirche von Saint-Jean Rohrbach, um den Rundweg Rund um den Teich der Moore (11,8 km) zu nehmen.

– Markierung: gelbes Rechteck

– Geografisches Gebiet: Entlang der Teiche der Wasser-Maginot-Linie

– Ausgangspunkte: Diefenbach-lès-Puttelange (Nebengebäude von Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Damm des Teichs oder 104 rue du Lac Parkplatz in der Nähe der Fahrradschule

Italiano :

Il principale punto di interesse di questo percorso è lo stagno di Diefenbach. Con una superficie di 75 ettari, è uno degli stagni della Linea Maginot acquatica. Fu costruito prima della Seconda guerra mondiale come barriera naturale. Oggi è un’oasi di pace per la fauna locale, con uccelli acquatici che popolano le rive, aggiungendo un tocco di vita a questo paesaggio già idilliaco.

Circondato da oltre 320 ettari di bosco, potrete godervi i sentieri lungo le rive dello stagno, il profumo del sottobosco in autunno o dopo una pioggia estiva e la vista sull’acqua, tra qualche foglia e canneto.

L’anello settentrionale del percorso verso Hoste offre una bella vista panoramica con un tavolo di orientamento ai margini del bosco. Il tavolo da picnic qui è ideale per rilassarsi e godersi il panorama.

Sulla sponda nord dello stagno è stata allestita un’area per il birdwatching che consente di ammirare la fauna locale in totale privacy. Potrete così osservare un’ampia varietà di specie che si divertono in questo splendido specchio d’acqua: anatre, oche, aironi, gallinelle d’acqua, rane e rospi. Non dimenticate di mettere nello zaino un binocolo per godere al meglio della natura circostante.

– Variante: per una piacevole passeggiata con i bambini, il Sentiero delle canne si snoda lungo le rive dello stagno, seguendo l’anello marrone (7,5 km).

– Collegamenti: collegato direttamente al sentiero Au fil des Blockaus (5,5 km), senza collegamenti. Solo un collegamento di 710 m con l’anello del laghetto Hoste Bas. Due collegamenti, uno di 2,1 km e uno di 1,6 km dal punto sud-occidentale alla partenza presso la chiesa di Saint-Jean Rohrbach, per imboccare il sentiero Autour de l’étang des Marais (11,8 km).

– Segnaletica: rettangolo giallo

– Area geografica: Lungo gli stagni della Linea Maginot acquatica

– Punti di partenza: Diefenbach-lès-Puttelange (frazione di Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Digue de l’étang o 104 rue du Lac parcheggio vicino alla scuola di ciclismo

Español :

El principal punto de interés de esta ruta es el estanque de Diefenbach. Con una superficie de 75 ha, es uno de los estanques de la Línea Maginot acuática. Se construyó antes de la Segunda Guerra Mundial como barrera natural. Hoy es un remanso de paz para la fauna local, con aves acuáticas que pueblan sus orillas, añadiendo un toque de vida a este paisaje ya de por sí idílico.

Bordeado por más de 320 hectáreas de bosque, disfrutará de los senderos que bordean las orillas del estanque, del perfume de la maleza en otoño o después de una lluvia de verano y de la vista sobre el agua, entre algunas hojas y juncos.

El bucle norte de la ruta hacia Hoste ofrece una bonita vista panorámica con una mesa de orientación al borde del bosque. La mesa de picnic aquí es ideal para relajarse y disfrutar de la vista.

En la orilla norte del estanque, se ha habilitado una zona de observación de aves para que pueda admirar la fauna local en total intimidad. Esta es su oportunidad para observar una gran variedad de especies que disfrutan de este hermoso tramo de agua: patos, gansos, garzas, pollas de agua, ranas y sapos. No olvide llevar unos prismáticos en la mochila para disfrutar al máximo de la naturaleza.

– Variante: para un agradable paseo con los niños, el Sendero de los juncos recorre las orillas del estanque, siguiendo el anillo marrón (7,5 km).

– Enlaces: enlazado directamente con el sendero Au fil des Blockaus (5,5 km), sin enlaces. Sólo un enlace de 710 m con el bucle del estanque de Hoste Bas. Dos enlaces, uno de 2,1 km y otro de 1,6 km desde el extremo suroeste hasta el inicio en la iglesia de Saint-Jean Rohrbach, para acceder al sendero Autour de l’étang des Marais (11,8 km).

– Señalización: rectángulo amarillo

– Zona geográfica: A lo largo de los estanques de la Línea Maginot acuática

– Puntos de salida Diefenbach-lès-Puttelange (anexo de Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Digue de l’étang o 104 rue du Lac aparcamiento cerca de la cicloescuela

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain