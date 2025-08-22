Le cheval Noir (Sauce) Les Belleville Savoie

Le cheval Noir (Sauce)

Le cheval Noir (Sauce) Parking La Sauce 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ d’une ancienne montagnette joliment conservée avec ses chalets typiques, accédez à l’une des plus belles montagnes de Tarentaise, encore peu connue, mais dont le sommet, avec son panorama à 360°, vous réserve une petite surprise.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English : Le cheval Noir (Sauce)

The Cheval Noir summit in the Vanoise massif offers one of the most beautiful panoramas in Tarentaise. It culminates at 2832m facing the col de la Madeleine and the Lauzière massif. At the arrival, an impressive sculpture of the prancing horse !

Deutsch :

Von einem alten, schön erhaltenen Berg mit typischen Chalets aus gelangen Sie auf einen der schönsten Berge der Tarentaise, der noch wenig bekannt ist, dessen Gipfel mit seinem 360°-Panorama jedoch eine kleine Überraschung für Sie bereithält.

Italiano :

Partendo da un vecchio rifugio, splendidamente conservato con i suoi tipici chalet, si accede a una delle più belle montagne della Tarentaise, ancora poco conosciuta, ma la cui cima, con il suo panorama a 360°, riserva una piccola sorpresa.

Español :

Partiendo de un antiguo refugio de montaña, magníficamente conservado con sus chalets típicos, acceda a una de las montañas más bellas de la Tarentaise, aún poco conocida, pero cuya cima, con su panorama de 360°, le reserva una pequeña sorpresa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme