Le circuit de la Brisette Saint-Germain-de-Tournebut Manche

Le circuit de la Brisette

Le circuit de la Brisette 50700 Saint-Germain-de-Tournebut Manche Normandie

La région était autrefois riche de bois et forêts. Certains beaux spécimens subsistent encore aujourd’hui à l’image du bois de la Brisette que vous traverserez en suivant ce circuit familial. Un bois dont le nom trouve son origine, dit-on, dans le terme de brisiers , ces chasseurs qui brisaient des branches pour retrouver leur chemin en forêt.

English : Le circuit de la Brisette

The region was once rich in woods and forests. Some beautiful specimens still exist today, such as the Bois de la Brisette that you will cross while following this family trail. A wood whose name is said to have originated from the term « brisiers », the hunters who used to break branches to find their way back to the forest.

Deutsch :

Die Region war früher reich an Wäldern und Forsten. Einige schöne Exemplare sind auch heute noch erhalten, wie zum Beispiel der Bois de la Brisette, den Sie auf dieser Familienroute durchqueren werden. Der Name des Waldes stammt angeblich von den « Brisiers », den Jägern, die Äste abbrachen, um ihren Weg durch den Wald zu finden.

Italiano :

Un tempo la regione era ricca di boschi e foreste. Alcuni splendidi esemplari esistono ancora oggi, come il bosco di Brisette, che attraverserete lungo questo sentiero familiare. Si dice che il nome di questo bosco derivi dal termine « brisiers », cacciatori che spezzavano i rami per orientarsi nella foresta.

Español :

La región fue antaño rica en bosques y selvas. Algunos bellos ejemplares siguen existiendo hoy en día, como el bosque de Brisette, que atravesará en este sendero familiar. Se dice que el nombre de este bosque tiene su origen en el término « brisiers », cazadores que rompían ramas para orientarse en el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme