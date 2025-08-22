Le circuit de la Malandrerie Mareau-aux-Prés Loiret

Le circuit de la Malandrerie A pieds

Le circuit de la Malandrerie Rue Saint-Fiacre 45370 Mareau-aux-Prés Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

L’histoire de Mareau-aux-Prés vous est racontée à travers les noms évocateurs des hameaux que vous traverserez.

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28

English : The Malandrerie circuit

The story of Mareau-aux-Prés is told through the evocative names of the hamlets you will cross.

Deutsch :

Die Geschichte von Mareau-aux-Prés wird Ihnen anhand der vielsagenden Namen der Weiler, die Sie durchqueren, erzählt.

Italiano :

La storia di Mareau-aux-Prés vi viene raccontata attraverso i nomi evocativi delle frazioni che attraverserete.

Español :

La historia de Mareau-aux-Prés le será contada a través de los evocadores nombres de las aldeas por las que pasará.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire