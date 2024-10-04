Le circuit de la mémoire d’Ammertzwiller Bernwiller Haut-Rhin
Le circuit de la mémoire d’Ammertzwiller 68210 Bernwiller Haut-Rhin Grand Est
Durée : 210 Distance : 10500.0 Tarif :
Un beau circuit pour découvrir Ammertzwiller, son histoire et son environnement
http://www.sundgau-sudalsace.fr/ +33 3 89 40 02 90
English :
A beautiful circuit to discover Ammertzwiller, its history and its environment
Deutsch :
Ein schöner Rundgang, um Ammertzwiller, seine Geschichte und seine Umgebung zu entdecken
Italiano :
Un bel circuito per scoprire Ammertzwiller, la sua storia e il suo ambiente
Español :
Un hermoso circuito para descubrir Ammertzwiller, su historia y su entorno
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-04 par Système d’informations touristique Alsace