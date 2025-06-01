Le circuit de la Plume Teurthéville-Hague Manche

Le circuit de la Plume Teurthéville-Hague Manche vendredi 1 août 2025.

Le circuit de la Plume

Le circuit de la Plume 50690 Teurthéville-Hague Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 15000.0 Tarif :

Le parcours est relativement facile, idéal pour une balade familiale. Les dénivelés, peu importants pour la région, sont doux et réguliers, les chemins bocagers, les hameaux traversés très pittoresques. Sur le parcours, différents monuments sont à contempler L’église de Teurthéville-Hague et l’Eglise de Virandeville et le château de Neretz (privé). Différents hameaux sont traversés et notamment celui de la Plume ou de Crasville, village le plus ancien de Teurtheville-Hague, pittoresque avec ses maisons aux ouvertures cintrées, ses fenêtres chanfreinées et son lavoir, le pont Baudron.

English : Le circuit de la Plume

The course is relatively easy, ideal for a family outing. The gradients, not very important for the region, are gentle and regular, the hedged farmland paths and the hamlets crossed are very picturesque. On the route, various monuments are to be contemplated: The church of Teurthéville-Hague, the church of Virandeville and the castle of Neretz (private). Various hamlets are crossed and in particular that of La Plume or Crasville, the oldest village of Teurtheville-Hague, picturesque with its houses with arched openings, its chamfered windows and its wash-house, the Baudron bridge.

Deutsch :

Die Strecke ist relativ einfach und ideal für einen Familienausflug. Die Höhenunterschiede, die für die Region nicht sehr groß sind, sind sanft und gleichmäßig, die Wege in der Heckenlandschaft und die durchquerten Dörfchen sehr malerisch. Auf der Strecke gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten zu bestaunen: die Kirche von Teurthéville-Hague und die Kirche von Virandeville sowie das Schloss von Neretz (privat). Verschiedene Weiler werden durchquert, insbesondere der Weiler La Plume oder Crasville, das älteste Dorf von Teurtheville-Hague, das mit seinen Häusern mit gebogenen Öffnungen, abgeschrägten Fenstern und seinem Waschhaus, der Baudron-Brücke, malerisch ist.

Italiano :

Il percorso è relativamente facile, ideale per una passeggiata in famiglia. Le pendenze sono dolci e regolari per la regione, i sentieri attraverso le siepi e le frazioni sono molto pittoreschi. Lungo il percorso si possono ammirare diversi monumenti: la chiesa di Teurthéville-Hague e la chiesa di Virandeville e il castello di Neretz (privato). Si attraversano diverse frazioni e in particolare quella di La Plume o Crasville, il più antico villaggio di Teurtheville-Hague, pittoresco con le sue case con aperture ad arco, le sue finestre smussate e il suo lavatoio, il ponte di Baudron.

Español :

La ruta es relativamente fácil, ideal para un paseo familiar. Las pendientes son suaves y regulares para la región, los caminos entre los setos y las aldeas son muy pintorescos. En la ruta se pueden ver varios monumentos: la iglesia de Teurthéville-Hague y la iglesia de Virandeville y el castillo de Neretz (privado). Se atraviesan varias aldeas y, en particular, la de La Plume o Crasville, el pueblo más antiguo de Teurtheville-Hague, pintoresco con sus casas de aberturas arqueadas, sus ventanas achaflanadas y su lavadero, el puente Baudron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme