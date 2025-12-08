Le circuit de l’Étang des Marais Rémering-lès-Puttelange Moselle

Le circuit de l’Étang des Marais Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le circuit de l’Étang des Marais Parking à proximité du camping Capfun 57510 Rémering-lès-Puttelange Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 5500.0 Tarif :

Une belle balade en famille à faire toute l’année pour se ressourcer et s’amuser !

L’étang des Marais de Rémering-lès-Puttelange est un des sites incontournables de la destination Sarreguemines Confluences. Il est reconnu pour son cadre naturel attirant promeneurs et amoureux de la nature tout au long de l’année. Sur une petite distance de 5.5 km, le Circuit de l’étang vous invite à explorer ce havre de tranquillité et à plonger dans l’histoire de la Ligne Maginot Aquatique.

Le départ se situe en contre bas du camping Cap Fun, où un premier panneau d’information introduit le riche passé et le rôle stratégique de cet étang-réservoir.

Après quelques pas en partant vers la droite, le passage sur la digue vous offrira une vue imprenable sur les eaux calmes, les pontons de pêche et la nature environnante. En poursuivant à gauche après la digue (en continuant à droite, vous rejoignez le circuit ‘Autour de l’étang des Marais de 11.8 km), le sentier serpente entre champs et forêts, offrant une immersion complète dans la biodiversité locale. Le parcours est très apprécié des cyclistes et des randonneurs. Vous croiserez peut-être aussi quelques cavaliers qui aiment venir profiter du calme et de la fraîcheur des sous-bois.

Quatre autres panneaux d’information rythmeront votre balade, vous permettant d’en apprendre davantage non seulement sur l’étang des Marais, mais aussi sur ses voisins de Puttelange, Hoste et Holving. En fin de parcours, deux grandes balançoires en bois attendent petits et grands pour quelques photos souvenirs face à l’une des plus belles vues de l’étang. Et pour compléter cette pause nature une aire de jeux et de pique-nique, entièrement en bois également, est également à votre disposition, idéale pour partager un moment convivial.

– Variante le circuit Autour de l’Étang des Marais (11,8 km) au départ de Rémering-lès-Puttelange, de Hilsprich ou directement à l’étang des Marais (camping).

– Liaison de 2,1 km vers le circuit Le Chêne et le Roseau (12,2 km) autour de l’étang de Diefenbach.

– Balisage rectangle jaune

– Secteur géographique Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique

– Point de départ Rémering-lès-Puttelange > rue l’Étang parking à proximité du camping Capfun

Facile

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

A great family outing to enjoy all year round!

The Etang des Marais de Rémering-lès-Puttelange is one of the must-see sites in the Sarreguemines Confluences area. It is renowned for its natural setting, attracting walkers and nature lovers all year round. Over a short distance of 5.5 km, the Circuit de l?étang invites you to explore this haven of tranquility and delve into the history of the Aquatic Maginot Line.

The starting point is just below the Cap Fun campsite, where the first information panel introduces the rich past and strategic role of this reservoir pond.

After a few steps to the right, the passage over the dike offers a breathtaking view of the calm waters, the fishing pontoons and the surrounding countryside. Continuing to the left after the dike (or to the right, to join the 11.8 km Autour de l?étang des Marais trail), the path winds through fields and forests, offering a complete immersion in the local biodiversity. The route is popular with cyclists and hikers alike. You may also come across a few horse riders who like to enjoy the calm and freshness of the undergrowth.

Four other information panels punctuate your walk, enabling you to learn more not only about the Etang des Marais, but also about its neighbors in Puttelange, Hoste and Holving. At the end of the trail, two large wooden swings await young and old for a few souvenir photos overlooking one of the most beautiful views of the pond. And to complete this nature break, a playground and picnic area, also entirely in wood, is also available, ideal for sharing a convivial moment.

– Variation: the Autour de l’Étang des Marais circuit (11.8 km) from Rémering-lès-Puttelange, Hilsprich or directly to the Etang des Marais (campsite).

– Link: 2.1 km to the Le Chêne et le Roseau circuit (12.2 km) around the Diefenbach pond.

– Markings: yellow rectangle

– Geographical area: Along the ponds of the aquatic Maginot Line

– Starting point: Rémering-lès-Puttelange > rue l’Étang parking lot near Capfun campsite

Deutsch :

Ein schöner Spaziergang für die ganze Familie, den man das ganze Jahr über machen kann, um neue Energie zu tanken und Spaß zu haben!

Der Étang des Marais de Rémering-lès-Puttelange ist eine der unumgänglichen Sehenswürdigkeiten des Reiseziels Sarreguemines Confluences. Er ist für seine natürliche Umgebung bekannt, die das ganze Jahr über Spaziergänger und Naturliebhaber anzieht. Auf einer kurzen Strecke von 5,5 km lädt Sie der Circuit de l’étang dazu ein, diese Oase der Ruhe zu erkunden und in die Geschichte der Wasser-Maginot-Linie einzutauchen.

Der Start befindet sich unterhalb des Campingplatzes Cap Fun, wo eine erste Informationstafel in die reiche Vergangenheit und die strategische Rolle dieses Teiches mit Wasserreservoir einführt.

Wenn Sie nach einigen Schritten rechts abbiegen und über den Damm gehen, haben Sie einen herrlichen Blick auf das ruhige Wasser, die Angelstege und die umliegende Natur. Wenn Sie nach dem Damm links weitergehen (wenn Sie rechts weitergehen, treffen Sie auf den 11,8 km langen Rundweg ?Autour de l’étang des Marais’), schlängelt sich der Weg durch Felder und Wälder und bietet Ihnen die Möglichkeit, vollständig in die lokale Biodiversität einzutauchen. Die Strecke ist bei Radfahrern und Wanderern sehr beliebt. Vielleicht begegnen Ihnen auch einige Reiter, die gerne hierher kommen, um die Ruhe und Frische des Unterholzes zu genießen.

Auf vier weiteren Informationstafeln erfahren Sie mehr über den Étang des Marais, aber auch über seine Nachbarn in Puttelange, Hoste und Holving. Am Ende des Weges warten zwei große Holzschaukeln auf Groß und Klein, um ein paar Erinnerungsfotos vor einer der schönsten Aussichten auf den Teich zu machen. Und um diese Naturpause zu vervollständigen: Ein Spiel- und Picknickplatz, ebenfalls aus Holz, steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung und ist ideal, um einen geselligen Moment zu verbringen.

– Variante: der Rundweg Autour de l’Étang des Marais (11,8 km), der in Rémering-lès-Puttelange, Hilsprich oder direkt am Étang des Marais (Campingplatz) beginnt.

– Verbindung: 2,1 km zum Rundweg Le Chêne et le Roseau (12,2 km) um den Teich von Diefenbach.

– Markierung: gelbes Rechteck

– Geografisches Gebiet: Entlang der Teiche der Wasser-Maginot-Linie

– Ausgangspunkt: Rémering-lès-Puttelange > rue l’Étang Parkplatz in der Nähe des Campingplatzes Capfun

Italiano :

Una grande gita in famiglia da godere tutto l’anno!

L’Etang des Marais di Rémering-lès-Puttelange è uno dei siti imperdibili della zona delle Confluenze di Sarreguemines. È rinomato per il suo ambiente naturale, che attira tutto l’anno escursionisti e amanti della natura. Su un breve percorso di 5,5 km, il Circuit de l’étang invita a esplorare questa oasi di tranquillità e ad approfondire la storia della Linea Maginot acquatica.

Il percorso inizia proprio sotto il campeggio Cap Fun, dove un pannello informativo illustra il ricco passato e il ruolo strategico di questo bacino artificiale.

Dopo pochi passi a destra, si supera la diga e si gode di una vista mozzafiato sulle acque calme, sui pontili di pesca e sulla campagna circostante. Se si prosegue a sinistra dopo la diga (se si continua a destra, ci si unisce al percorso di 11,8 km Autour de l’étang des Marais ), il sentiero si snoda tra campi e boschi, offrendo una completa immersione nella biodiversità locale. Il percorso è molto frequentato da ciclisti e camminatori. Potreste anche incontrare qualche cavaliere che ama godersi la pace e la freschezza del sottobosco.

Altri quattro pannelli informativi punteggiano la passeggiata, consentendo di saperne di più non solo sull’Etang des Marais, ma anche sui suoi vicini di Puttelange, Hoste e Holving. Alla fine del sentiero, due grandi altalene in legno attendono grandi e piccini per qualche foto ricordo di fronte a una delle più belle viste sullo stagno. E per completare questa pausa nella natura, c’è un’area giochi e un’area picnic, anch’essa interamente in legno, ideale per condividere un momento di convivialità.

– Variante: il percorso Intorno all’Étang des Marais (11,8 km) con partenza da Rémering-lès-Puttelange, Hilsprich o direttamente dall’Etang des Marais (campeggio).

– Collegamento: 2,1 km al sentiero Le Chêne et le Roseau (12,2 km) intorno all’Etang de Diefenbach.

– Segnaletica: rettangolo giallo

– Area geografica: Lungo gli stagni della Linea Maginot acquatica

– Punto di partenza Rémering-lès-Puttelange > rue l’Étang parcheggio vicino al campeggio Capfun

Español :

Una gran excursión familiar para disfrutar todo el año

El Etang des Marais de Rémering-lès-Puttelange es uno de los lugares imprescindibles de la zona de las Confluencias de Sarreguemines. Es famoso por su entorno natural, que atrae a senderistas y amantes de la naturaleza durante todo el año. En un corto recorrido de 5,5 km, el Circuit de l’étang le invita a explorar este remanso de tranquilidad y a adentrarse en la historia de la Línea Maginot Acuática.

El recorrido comienza justo debajo del camping Cap Fun, donde un panel informativo presenta el rico pasado y el papel estratégico de este estanque.

Tras unos pasos a la derecha, pasará por encima del dique y disfrutará de una vista impresionante de las tranquilas aguas, los pontones de pesca y el paisaje circundante. Si continúa hacia la izquierda después del dique (si sigue hacia la derecha, se unirá al sendero Autour de l’étang des Marais de 11,8 km), el camino serpentea entre campos y bosques, ofreciendo una inmersión completa en la biodiversidad local. La ruta es muy popular entre ciclistas y senderistas. También puede cruzarse con algunos jinetes a los que les gusta disfrutar de la paz y la frescura de la maleza.

Otros cuatro paneles informativos jalonan el recorrido y le permitirán conocer mejor no sólo el Etang des Marais, sino también sus vecinos de Puttelange, Hoste y Holving. Al final del sendero, dos grandes columpios de madera esperan a grandes y pequeños para que se hagan unas fotos de recuerdo frente a una de las vistas más hermosas del estanque. Y para redondear esta escapada a la naturaleza, hay una zona de juegos y un merendero, también totalmente de madera, ideales para compartir un momento de convivencia.

– Variante: el sendero Alrededor del Étang des Marais (11,8 km) con salida desde Rémering-lès-Puttelange, Hilsprich o directamente desde el Etang des Marais (camping).

– Enlace: 2,1 km hasta el sendero Le Chêne et le Roseau (12,2 km) alrededor del Etang de Diefenbach.

– Señalización: rectángulo amarillo

– Área geográfica: A lo largo de los estanques de la Línea Maginot acuática

– Punto de salida Rémering-lès-Puttelange > rue l’Étang aparcamiento cerca del camping Capfun

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain