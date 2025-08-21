Le circuit de Linac Linac Lot
Le circuit de Linac Linac Lot vendredi 1 mai 2026.
Le circuit de Linac
Le circuit de Linac 46270 Linac Lot Occitanie
Durée : 180 Distance : 11300.0 Tarif :
Une randonnée dans le Ségala, avec son florilège de paysages et de constructions rurales typiques.
Le village de Linac est arrimé aux serres* figeacoises, ces vallées étroites ouvertes sur le cours du Célé, formant le bas-Ségala quer- cynois
English :
A hike in the Ségala region, with its wealth of landscapes and typical rural buildings.
The village of Linac is nestled in the serres* figeacoises, narrow valleys opening onto the Célé, forming the Quer- cynois bas-Ségala
Deutsch :
Eine Wanderung in der Region Ségala mit ihrer Fülle an typischen Landschaften und ländlichen Bauten.
Das Dorf Linac ist an die Serres* Figeacoises angedockt, diese engen Täler, die sich zum Flusslauf der Célé hin öffnen und das untere Ségala Quer- cynois bilden
Italiano :
Una passeggiata nella regione di Ségala, ricca di paesaggi e di edifici rurali tipici.
Il villaggio di Linac è circondato dalle serre* di Figeac, le strette valli che si aprono sul corso del Célé, formando il Quercy Bas-Ségala
Español :
Un paseo por la región de Ségala, con su riqueza paisajística y sus construcciones rurales típicas.
El pueblo de Linac está rodeado por las serres* de Figeac, los estrechos valles que se abren al curso del Célé, formando el Quercy Bas-Ségala
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot