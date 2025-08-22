Le circuit de l’Obélisque Nouainville Manche

Le circuit de l’Obélisque

Le circuit de l’Obélisque 50690 Nouainville Manche Normandie

Durée : 135 Distance : 25000.0 Tarif :

Le circuit, au dénivelé important, emprunte des chemins larges et encaissés, bordés de haies bocagères. Ils s’ouvrent parfois pour laisser place à de magnifiques points de vue.

English : Le circuit de l’Obélisque

The circuit, with a significant difference in altitude, takes wide, steep paths lined with hedgerows and hedgerows. They sometimes open up to give way to magnificent viewpoints.

Deutsch :

Die Strecke mit einem großen Höhenunterschied führt über breite, tief eingeschnittene Wege, die von Hecken gesäumt sind. Manchmal öffnen sie sich, um Platz für wunderschöne Aussichtspunkte zu machen.

Italiano :

Il circuito, con un notevole dislivello, segue ampi e ripidi sentieri delimitati da siepi. A volte si aprono per lasciare spazio a magnifici panorami.

Español :

El circuito, con un importante desnivel, discurre por caminos anchos y empinados bordeados por setos. A veces se abren para dar paso a magníficas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme