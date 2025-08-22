Le circuit de l’Obélisque Nouainville Manche
Le circuit de l’Obélisque Nouainville Manche vendredi 1 mai 2026.
Le circuit de l’Obélisque
Le circuit de l’Obélisque 50690 Nouainville Manche Normandie
Durée : 135 Distance : 25000.0 Tarif :
Le circuit, au dénivelé important, emprunte des chemins larges et encaissés, bordés de haies bocagères. Ils s’ouvrent parfois pour laisser place à de magnifiques points de vue.
English : Le circuit de l’Obélisque
The circuit, with a significant difference in altitude, takes wide, steep paths lined with hedgerows and hedgerows. They sometimes open up to give way to magnificent viewpoints.
Deutsch :
Die Strecke mit einem großen Höhenunterschied führt über breite, tief eingeschnittene Wege, die von Hecken gesäumt sind. Manchmal öffnen sie sich, um Platz für wunderschöne Aussichtspunkte zu machen.
Italiano :
Il circuito, con un notevole dislivello, segue ampi e ripidi sentieri delimitati da siepi. A volte si aprono per lasciare spazio a magnifici panorami.
Español :
El circuito, con un importante desnivel, discurre por caminos anchos y empinados bordeados por setos. A veces se abren para dar paso a magníficas vistas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme