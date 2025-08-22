Le circuit d’Enguerrand Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Le circuit d’Enguerrand A pieds

Le circuit d’Enguerrand Face à l’hôtel de ville de Coucy-le-Château. 02380 Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Coucy, ce circuit permet d’admirer les vestiges de son château fort. En longeant les remparts autour de la ville, il est facile d’imaginer que cette forteresse fut la plus grande d’Europe.

English :

Departing from Coucy, this circuit allows you to admire the remains of its fortified castle. Walking along the ramparts around the town, it is easy to imagine that this fortress was the largest in Europe.

Deutsch :

Ausgehend von Coucy können Sie auf dieser Tour die Überreste der Burg bewundern. Wenn man an den Stadtmauern um die Stadt herum entlangläuft, kann man sich leicht vorstellen, dass diese Festung einst die größte Europas war.

Italiano :

Partendo da Coucy, questo tour permette di ammirare i resti del suo castello fortificato. Camminando lungo i bastioni che circondano la città, è facile immaginare che questa fortezza fosse la più grande d’Europa.

Español :

Partiendo de Coucy, este recorrido permite admirar los restos de su castillo fortificado. Al recorrer las murallas que rodean la ciudad, es fácil imaginar que esta fortaleza era la más grande de Europa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-13 par Agence Aisne Tourisme