Le circuit des chênes Randonnée en Nord-Touraine Saint-Roch Indre-et-Loire

Le circuit des chênes Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Le circuit des chênes Randonnée en Nord-Touraine Parking du terrain des sports 37390 Saint-Roch Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 8500.0 Tarif :

Le circuit des chênes à Saint-Roch est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez le chêne sculpté de la commune mais également une panoplie de chênes remarquables.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The oak circuit Hiking in Nord-Touraine

The circuit des chênes à Saint-Roch is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming stroll, you’ll discover the town’s sculpted oak, as well as a host of other remarkable oaks.

Deutsch : Der Eichenrundweg Wandern in der Nord-Touraine

Der Eichenrundweg in Saint-Roch wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung werden Sie die geschnitzte Eiche der Gemeinde entdecken, aber auch eine ganze Reihe bemerkenswerter Eichen.

Italiano :

Il circuito delle querce di Saint-Roch è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa piacevole passeggiata, scoprirete la quercia scolpita della città, oltre a una serie di altre querce degne di nota.

Español : El circuito de los robles Senderismo en Nord-Touraine

El circuit des chênes à Saint-Roch está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este delicioso paseo, descubrirá el roble esculpido de la ciudad, así como otros robles notables.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire