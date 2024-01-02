Le circuit des croix de chemin Westhalten Haut-Rhin
Le circuit des croix de chemin Westhalten Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Le circuit des croix de chemin
Le circuit des croix de chemin 68250 Westhalten Haut-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 3400.0 Tarif :
Les sentiers de promenade de l’Ame du Vignoble offrent une richesse paysagère unique et originale au coeur du vignoble alsacien.
http://www.tourisme-eguisheim-rouffach.com/ +33 3 89 78 53 15
English :
The Ame du Vignoble walking trails offer a unique and original landscape in the heart of the Alsatian vineyard.
Deutsch :
Die Wanderwege der « Ame du Vignoble » bieten einen einzigartigen und originellen Landschaftsreichtum im Herzen des elsässischen Weinbaugebiets.
Italiano :
I sentieri dell’Ame du Vignoble offrono un paesaggio unico e originale nel cuore dei vigneti alsaziani.
Español :
Los senderos del Ame du Vignoble ofrecen un paisaje único y original en el corazón de los viñedos alsacianos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-02 par Système d’informations touristique Alsace