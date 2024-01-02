Le circuit des croix de chemin Westhalten Haut-Rhin

Le circuit des croix de chemin Westhalten Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Le circuit des croix de chemin

Le circuit des croix de chemin 68250 Westhalten Haut-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 3400.0 Tarif :

Les sentiers de promenade de l’Ame du Vignoble offrent une richesse paysagère unique et originale au coeur du vignoble alsacien.

http://www.tourisme-eguisheim-rouffach.com/ +33 3 89 78 53 15

English :

The Ame du Vignoble walking trails offer a unique and original landscape in the heart of the Alsatian vineyard.

Deutsch :

Die Wanderwege der « Ame du Vignoble » bieten einen einzigartigen und originellen Landschaftsreichtum im Herzen des elsässischen Weinbaugebiets.

Italiano :

I sentieri dell’Ame du Vignoble offrono un paesaggio unico e originale nel cuore dei vigneti alsaziani.

Español :

Los senderos del Ame du Vignoble ofrecen un paisaje único y original en el corazón de los viñedos alsacianos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-02 par Système d’informations touristique Alsace