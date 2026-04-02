Le circuit des Dagoniots Coussegrey Aube

Le circuit des Dagoniots Facile

Le circuit des Dagoniots 10210 Coussegrey Aube Grand Est

Durée : Distance : 12400.0 Tarif :

Le Circuit des Dagoniots 3h15 environ niveau moyen. Partez à la recherche du nom des habitants de ce village, Coussegrey, en bordure du Tonnerrois. A voir lors de votre circuit: chaepelle Saint-Jacques et église du 12ème siècle à Coussegrey. A proximité: atelier de faÃ¯ence de Chesley, escargotière à Bernon, manoir du 16ème siècle de Vanlay.

Facile

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English :

Le Circuit des Dagoniots approx. 3h15 medium level. Go in search of the name of the inhabitants of this village, Coussegrey, on the edge of the Tonnerrois region. Things to see on your tour: Saint-Jacques chapel and 12th-century church in Coussegrey. Nearby: Chesley faience workshop, Bernon snail farm, 16th-century Vanlay manor house.

Deutsch :

Le Circuit des Dagoniots ca. 3 Std. 15 Min. mittleres Niveau. Machen Sie sich auf die Suche nach dem Namen der Einwohner dieses Dorfes, Coussegrey, am Rande des Tonnerrois. Sehenswürdigkeiten auf dem Rundgang: Jakobskapelle und Kirche aus dem 12. Jahrhundert in Coussegrey. Jahrhundert. In der Nähe: Faïence-Werkstatt in Chesley, Schneckenhaus in Bernon, Herrenhaus Vanlay aus dem 16.

Italiano :

Le Circuit des Dagoniots circa 3 ore e 15 minuti livello medio. Andate alla ricerca del nome degli abitanti di questo villaggio, Coussegrey, ai margini della regione del Tonnerrois. Da vedere: la cappella Saint-Jacques e la chiesa del XII secolo di Coussegrey. Nelle vicinanze: il laboratorio di maioliche Chesley, l’allevamento di lumache Bernon e il maniero Vanlay del XVI secolo.

Español :

Le Circuit des Dagoniots aprox. 3h 15min nivel medio. Vaya en busca del nombre de los habitantes de este pueblo, Coussegrey, en el límite de la región de Tonnerrois. Lugares de interés: la capilla Saint-Jacques y la iglesia del siglo XII de Coussegrey. En los alrededores: el taller de loza de Chesley, la granja de caracoles de Bernon y la casa solariega Vanlay del siglo XVI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité