Le circuit des Falaises Faycelles Lot

Le circuit des Falaises

Le circuit des Falaises 46100 Faycelles Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 4400.0 Tarif :

Ce circuit vous offre de somptueux points de vue les monts d’Auvergne, la vallée du Lot, le village de Faycelles.

La commune occupe un terroir de Limargue placé dans l’interfluve, entre Lot et Célé au nord-est du Causse de Saint-Chels

English :

This route offers sumptuous views of the Auvergne mountains, the Lot valley and the village of Faycelles.

The commune occupies a Limargue terroir in the interfluve between the Lot and Célé rivers, northeast of the Causse de Saint-Chels

Deutsch :

Diese Strecke bietet Ihnen prächtige Aussichtspunkte: die Berge der Auvergne, das Tal des Lot und das Dorf Faycelles.

Die Gemeinde befindet sich in der Region Limargue in der Flussniederung zwischen Lot und Célé im Nordosten des Causse de Saint-Chels

Italiano :

Questo percorso offre viste sontuose sulle montagne dell’Alvernia, sulla valle del Lot e sul villaggio di Faycelles.

Il villaggio si trova nella regione della Limargue, nell’interfaccia tra il Lot e il Célé, a nord-est della Causse de Saint-Chels

Español :

Esta ruta ofrece suntuosas vistas de las montañas de Auvernia, el valle del Lot y el pueblo de Faycelles.

El pueblo está situado en la región de Limargue, en el interfluvio entre el Lot y el Célé, al noreste de la Causse de Saint-Chels

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot