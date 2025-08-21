Le Circuit des Fontaines Le Lavandou Var
Le Circuit des Fontaines
Le Circuit des Fontaines Centre-ville 83980 Le Lavandou Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le circuit des fontaines se fait au centre ville, ancien village de pêcheur.
Celui-ci peut être un fil conducteur pour une visite complète du centre-ville.
English : The fountains tour
In Le Lavandou, 14 fountains let the water flow as a welcoming gift. Their crystalline whispering is a delight for every walker. It tells the story of Le Lavandou.
Deutsch : Der Brunnenrundgang
Der Brunnenrundgang führt durch das Stadtzentrum, ein ehemaliges Fischerdorf.
Dieser kann ein roter Faden für einen kompletten Rundgang durch das Stadtzentrum sein.
Italiano :
Il tour delle fontane si svolge nel centro della città, un antico villaggio di pescatori.
Questa può essere una linea guida per una visita completa del centro città.
Español :
La visita a la fuente tiene lugar en el centro de la ciudad, un antiguo pueblo de pescadores.
Esto puede ser una guía para una visita completa del centro de la ciudad.
