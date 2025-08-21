Le circuit des lacs des Menuires Les Belleville Savoie

Le circuit des lacs des Menuires

Le circuit des lacs des Menuires La Masse 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Après une montée en zigzags en face des Menuires, vous ferez un détour par le Teurre pour profiter d’un très beau point de vue sur la vallée des Belleville. Ensuite le sentier suit un itinéraire très agréable, passant en douceur d’un lac à l’autre.

+33 4 79 00 73 00

English : Les Menuires Lakes circuit

After a zigzag hike up the mountain overlooking Les Menuires, the path takes you up to the Teurre with stunning view of the Belleville Valley. After that the path winds around the beautiful Menuires lakes.

Deutsch : Weg der Seen von les Menuires

Nach einem Aufstieg in Zickzacklinien gegenüber von les Menuires werden Sie einen Umweg durch den Teurre machen, um einen sehr schönen Blickpunkt auf dem Tal von Belleville auszunützen. Dann folgt der Pfad einer sehr angenehmen, belebten Weg mit Bedacht von einem See zu anderem.

Italiano :

Dopo una salita a zig-zag di fronte a Les Menuires, si fa una deviazione verso Le Teurre per una bella vista sulla valle di Belleville. Il sentiero segue poi un itinerario molto piacevole, passando agevolmente da un lago all’altro.

Español :

Tras un ascenso en zigzag frente a Les Menuires, se desviará hacia Le Teurre para disfrutar de una hermosa vista del valle de Belleville. A continuación, el camino sigue una ruta muy agradable, pasando suavemente de un lago a otro.

