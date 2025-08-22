Le circuit des lavoirs Venesmes Cher

Le circuit des lavoirs En VTC

Le circuit des lavoirs 7 Place de la Mairie 18190 Venesmes Cher Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 14650.0 Tarif :

Une randonnée qui vous permettra de remplir votre panier grâce aux producteurs de la commune et d’admirer les vignes de Venesmes, quelques belles maisons et une nature vallonée …

https://www.lignieresenberry-tourisme.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hike that will allow you to fill your basket thanks to the producers of the commune and to admire the vineyards of Venesmes, some beautiful houses, a hilly nature and the lime kiln…

Deutsch :

Bei dieser Wanderung können Sie dank der Produzenten der Gemeinde Ihren Einkaufskorb füllen und die Weinberge von Venesmes, einige schöne Häuser, eine hügelige Natur und den Kalkofen bewundern…

Italiano :

Una passeggiata che vi permetterà di riempire il vostro cestino grazie ai produttori locali e di ammirare i vigneti di Venesmes, alcune belle case, una natura collinare e la fornace per la calce…

Español :

Un paseo que le permitirá llenar su cesta gracias a los productores locales y admirar los viñedos de Venesmes, algunas hermosas casas, una naturaleza accidentada y el horno de cal…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire