Le circuit des Logettes Valdallière Calvados

Le circuit des Logettes Place du Canal 14350 Valdallière Calvados Normandie
Durée : 150 Distance : 8700.0 Tarif :
Un circuit sans grande difficulté qui convient à une balade familiale en restant vigilant sur les traversées de routes. A un croisement de chemins, découvrez le calvaire de la Croix marchant, associée à des croyances qui perdurent encore aujourd’hui.
http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 66 28 50
English : Le circuit des Logettes
A relatively simple route, suitable for a family outing, whilst taking care when crossing roads. At one of the crossroads, you can admire the Calvaire de la Croix Marchant (walking cross calvary), associated with old beliefs that continue to this day.
Deutsch :
Ein Rundweg ohne große Schwierigkeiten, der sich für einen Familienausflug eignet, bei dem Sie auf Straßenüberquerungen achten sollten. Entdecken Sie an einer Wegkreuzung den Kalvarienberg mit dem wandernden Kreuz, das mit einem Glauben verbunden ist, der bis heute anhält.
Italiano :
Un circuito senza grandi difficoltà, adatto a una passeggiata in famiglia, anche se bisogna fare attenzione agli attraversamenti stradali. A un incrocio, scoprite il Calvario della Croce che cammina, associato a credenze che persistono ancora oggi.
Español :
Un circuito sin gran dificultad apto para un paseo familiar, aunque hay que tener cuidado en los cruces de carretera. En una encrucijada de caminos, descubra el calvario de la cruz ambulante, asociado a creencias que aún hoy persisten.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme