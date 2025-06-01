Le circuit des maisons anciennes et du patrimoine bâti de Friesen Friesen Haut-Rhin

Le circuit des maisons anciennes et du patrimoine bâti de Friesen Friesen Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Le circuit des maisons anciennes et du patrimoine bâti de Friesen

Le circuit des maisons anciennes et du patrimoine bâti de Friesen 49 Rue Principale 68580 Friesen Haut-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : Tarif :

Découverte de ce patrimoine unique caractérisé par la plus ancienne maison à colombages connue en Alsace.

http://www.sundgau-sudalsace.fr/ +33 3 89 08 23 88

English :

Discover this unique heritage characterized by the oldest half-timbered house known in Alsace.

Deutsch :

Entdeckung dieses einzigartigen Kulturerbes, das sich durch das älteste bekannte Fachwerkhaus im Elsass auszeichnet.

Italiano :

Scoprite questo patrimonio unico, caratterizzato dalla più antica casa a graticcio conosciuta in Alsazia.

Español :

Descubra este patrimonio único, caracterizado por la casa con entramado de madera más antigua que se conoce en Alsacia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-02 par Système d’informations touristique Alsace