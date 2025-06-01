Le circuit des Monts Les Monts d’Aunay Calvados
Le circuit des Monts
Le circuit des Monts Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay Calvados Normandie
Durée : 30 Distance : 4400.0 Tarif :
Une petite boucle à faire entre Aunay-sur-Odon et Bauquay.
http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 77 16 14
English : Le circuit des Monts
A short loop between Aunay-sur-Odon and Bauquay.
Deutsch :
Eine kleine Schleife, die Sie zwischen Aunay-sur-Odon und Bauquay machen können.
Italiano :
Un breve anello tra Aunay-sur-Odon e Bauquay.
Español :
Un bucle corto entre Aunay-sur-Odon y Bauquay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme