Le circuit des Monts du cantal Aurillac Cantal

Le circuit des Monts du cantal

Le circuit des Monts du cantal Place Gerbert 15000 Aurillac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Alternant à merveille routes joueuses, portions pittoresques ou panoramas grandioses ce circuit relie les plus beaux sites du Cantal.

English :

Alternating wonderfully between playful roads, picturesque stretches and grandiose panoramas, this circuit links the most beautiful sites in the Cantal.

Deutsch :

Diese Route verbindet die schönsten Orte des Cantal mit verspielten Straßen, malerischen Abschnitten und grandiosen Panoramen.

Italiano :

Alternando meravigliosamente strade ludiche, tratti pittoreschi e panorami grandiosi, questo itinerario collega i siti più belli del Cantal.

Español :

Alternando maravillosamente entre caminos lúdicos, tramos pintorescos y panoramas grandiosos, esta ruta une los sitios más bellos del Cantal.

2022-06-15