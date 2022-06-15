Le circuit des Monts du cantal Aurillac Cantal
Le circuit des Monts du cantal Aurillac Cantal vendredi 1 août 2025.
Le circuit des Monts du cantal
Le circuit des Monts du cantal Place Gerbert 15000 Aurillac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Alternant à merveille routes joueuses, portions pittoresques ou panoramas grandioses ce circuit relie les plus beaux sites du Cantal.
English :
Alternating wonderfully between playful roads, picturesque stretches and grandiose panoramas, this circuit links the most beautiful sites in the Cantal.
Deutsch :
Diese Route verbindet die schönsten Orte des Cantal mit verspielten Straßen, malerischen Abschnitten und grandiosen Panoramen.
Italiano :
Alternando meravigliosamente strade ludiche, tratti pittoreschi e panorami grandiosi, questo itinerario collega i siti più belli del Cantal.
Español :
Alternando maravillosamente entre caminos lúdicos, tramos pintorescos y panoramas grandiosos, esta ruta une los sitios más bellos del Cantal.
