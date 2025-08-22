Le circuit des potiers Auneuil Oise

Le circuit des potiers En VTC

Le circuit des potiers Avenue Maréchal Foch 60390 Auneuil Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 38000.0 Tarif :

Le pays de Bray, à l’ouest de Beauvais, est la patrie de la poterie et de la céramique. Un artisanat qui façonne les villages. Au départ d’Auneuil, vous découvrez la maison Boulanger (ancienne fabrique), Armentières où s’installa le célèbre céramiste Auguste Delaherche (1857-1940), les jolies maisons de Savignies…

English : Le circuit des potiers

The country of Bray, west of Beauvais, is the homeland of pottery and ceramics. A craft that shapes the villages. From Auneuil, you will discover the Boulanger house (old factory), Armentières where the famous ceramist Auguste Delaherche (1857-1940) settled, the pretty houses of Savignies..

Deutsch : Le circuit des potiers

Das Pays de Bray, westlich von Beauvais, ist die Heimat der Töpferei und der Keramik. Ein Handwerk, das die Dörfer prägt. Von Auneuil aus entdecken Sie das Maison Boulanger (ehemalige Fabrik), Armentières, wo sich der berühmte Keramiker Auguste Delaherche (1857-1940) niederließ, die hübschen Häuser von Savignies..

Italiano :

Il Pays de Bray, a ovest di Beauvais, è la patria del vasellame e della ceramica. Un mestiere che dà forma ai villaggi. Da Auneuil, scoprirete la casa Boulanger (antica fabbrica), Armentières dove si stabilì il famoso ceramista Auguste Delaherche (1857-1940), le belle case di Savignies?

Español : Le circuit des potiers

El País de Bray, al oeste de Beauvais, es la cuna de la alfarería y la cerámica. Un oficio que da forma a los pueblos. Desde Auneuil, descubrirá la casa Boulanger (antigua fábrica), Armentières donde se instaló el famoso ceramista Auguste Delaherche (1857-1940), las bonitas casas de Savignies?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France