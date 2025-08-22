Le Circuit des Puits Cuise-la-Motte Oise

Le Circuit des Puits A pieds Difficulté moyenne

Le Circuit des Puits Place de la Mairie de Cuise-la-Motte 60350 Cuise-la-Motte Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :

Le circuit des Puits est une boucle de 6 km cheminant à travers les villages de Cuise-la-Motte et les hameaux de Genancourt et de Saint-Etienne-Roilaye.

Le village de Cuise-la-Motte se distingue pour le nombre de ses puits avec édifice: une cinquantaine de puits en bon état dont près d’une vingtaine visibles sur le parcours. De nombreux puits se trouvant à l’intérieur des maisons, on peut estimer qu’à la fin 19ème siècle, leur nombre total devait approcher la centaine, malgré la concurrence des nombreuses sources et du ru de Vandy.

Autre particularité de la commune le Géosite de Cuise-la-Motte qui est un stratotype c’est-à dire la localité type qui sert de référence au Cuisien. L’étude des sables de Cuise-la-Motte révèle des centaines d’espèces de fossiles dont 42 propres au gisement. Pour l’anecdote historique Il y a près de 50 millions d’années, une mer couvrait le Nord de la France et la Belgique. Cette transgression marine de l’ère tertiaire fut découverte en 1870, par Monsieur Dolfus, qui fouilla une carrière près du hameau de La Montagne .

The circuit des Puits is a 6 km loop through the villages of Cuise-la-Motte and the hamlets of Genancourt and Saint-Etienne-Roilaye.

The village of Cuise-la-Motte stands out for the number of wells in its building: some fifty wells in good condition, of which almost twenty are visible along the route. As many wells were located inside houses, we can estimate that by the end of the 19th century, their total number must have approached one hundred, despite competition from numerous springs and the ru de Vandy.

Another special feature of the commune is the Cuise-la-Motte Geosite, which is a stratotype, i.e. the type locality that serves as a reference for the Cuisien. A study of the Cuise-la-Motte sands reveals hundreds of fossil species, including 42 unique to the deposit. A little historical background: some 50 million years ago, a sea covered northern France and Belgium. This marine transgression of the Tertiary era was discovered in 1870 by Mr. Dolfus, who excavated a quarry near the hamlet of La Montagne .

Der Circuit des Puits ist ein 6 km langer Rundweg, der durch die Dörfer von Cuise-la-Motte und die Weiler Genancourt und Saint-Etienne-Roilaye führt.

Das Dorf Cuise-la-Motte zeichnet sich durch die Anzahl seiner Brunnen aus: etwa 50 Brunnen in gutem Zustand, von denen fast 20 auf dem Rundweg zu sehen sind. Da sich viele Brunnen in den Häusern befinden, kann man davon ausgehen, dass die Gesamtzahl der Brunnen Ende des 19.

Eine weitere Besonderheit der Gemeinde ist der Geosite de Cuise-la-Motte, der ein Stratotyp ist, d. h. eine typische Ortschaft, die als Referenz für das Cuisien dient. Die Untersuchung des Sandes von Cuise-la-Motte ergab Hunderte von Fossilienarten, von denen 42 nur hier vorkommen. Zur historischen Anekdote: Vor fast 50 Millionen Jahren bedeckte ein Meer den Norden Frankreichs und Belgiens. Dieser Meereseinbruch aus dem Tertiär wurde 1870 von Monsieur Dolfus entdeckt, der in der Nähe des Weilers La Montagne einen Steinbruch ausgrub.

Il circuito dei Puits è un anello di 6 km che attraversa i villaggi di Cuise-la-Motte e le frazioni di Genancourt e Saint-Etienne-Roilaye.

Il villaggio di Cuise-la-Motte si distingue per il numero di pozzi presenti nel suo edificio: circa cinquanta pozzi in buono stato, di cui quasi venti sono visibili lungo il percorso. Poiché molti pozzi erano situati all’interno delle case, si stima che alla fine del XIX secolo il numero totale di pozzi doveva essere vicino al centinaio, nonostante la concorrenza di numerose sorgenti e della ru de Vandy.

Un’altra particolarità del comune è il geosito di Cuise-la-Motte, che è uno stratotipo, cioè la località tipo che serve da riferimento per il Cuisien. Lo studio delle sabbie della Cuise-la-Motte ha rivelato centinaia di specie di fossili, 42 dei quali sono unici del sito. Qualche informazione di base: quasi 50 milioni di anni fa, un mare ricopriva la Francia settentrionale e il Belgio. Questa trasgressione marina dell’era terziaria fu scoperta nel 1870 dal signor Dolfus, che scavò una cava vicino alla frazione di La Montagne .

El circuito des Puits es un bucle de 6 km que atraviesa los pueblos de Cuise-la-Motte y las aldeas de Genancourt y Saint-Etienne-Roilaye.

El pueblo de Cuise-la-Motte destaca por el número de pozos que alberga: unos cincuenta pozos en buen estado, de los cuales casi veinte pueden verse a lo largo del recorrido. Como muchos pozos se encontraban en el interior de las casas, se calcula que a finales del siglo XIX el número total de pozos debía de acercarse al centenar, a pesar de la competencia de numerosos manantiales y del ru de Vandy.

Otra particularidad del municipio es el geositio de Cuise-la-Motte, que constituye un estratotipo, es decir, la localidad tipo que sirve de referencia para el Cuisien. El estudio de las arenas de Cuise-la-Motte ha revelado cientos de especies de fósiles, 42 de las cuales son exclusivas del yacimiento. Un poco de información de fondo: hace casi 50 millones de años, un mar cubría el norte de Francia y Bélgica. Esta transgresión marina de la era Terciaria fue descubierta en 1870 por el Sr. Dolfus, que excavó una cantera cerca de la aldea de La Montagne .

